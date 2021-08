Le Olimpiadi sono finite, ma la Corea del Nord ora inizia a trasmettere i Giochi in TV La Corea del Nord non ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo e non le ha nemmeno trasmesse in diretta TV. Solo quando i Giochi olimpici sono terminati in Corea del Nord sono state trasmesse le prime immagini dei Giochi di Tokyo, in onda una partita di calcio femminile tra Gran Bretagna e Cile giocata il 21 luglio.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Corea del Nord non ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo, ufficialmente ha dato forfait a causa della pandemia ed ha saltato i Giochi olimpici estivi per la prima volta dal 1988, quando boicottò quelli di Seoul. E in Corea del Nord i Giochi di Tokyo non sono stati trasmessi in diretta. Le prime immagini della più importante manifestazione sportiva sono state mandate in onda solo quando le Olimpiadi erano finite da due giorni.

Gran Bretagna-Cile di calcio femminile il primo evento in tv

Le prime immagini delle Olimpiadi di Tokyo 2021 in Corea del Sud sono state trasmesse due giorni dopo la Cerimonia di chiusura. La televisione di stato nordcoreana, secondo quanto riferito dalla BBC, avrebbe trasmesso 70 minuti di una partita di calcio femminile, quella giocata dal Regno Unito e dal Cile, che si era giocata il 21 luglio, prima dunque pure della Cerimonia di apertura. Nelle precedenti edizioni dei Giochi Pyongyang grazie a una partnership tra l'Asia-Pacific Broadcasting Union e l'emittente sudcoreana SBS aveva ottenuto le immagini. Questa volta non è chiaro da dove siano state prese le riprese quest'anno.

La Corea del Nord non ha inviato atleti alle Olimpiadi di Tokyo perché, come spiegato mesi fa con una nota ufficiale, ha voluto proteggere gli atleti nordcoreani dal Covid-19. Quella decisione aveva posto fine alle speranze della Corea del Sud e della Corea del Nord di partecipare congiuntamente ai Giochi, vedremo se in quelli invernali che si terranno a Pechino la Corea del Nord iscriverà nuovamente degli atleti o se formerà un unico team con la Corea del Sud.