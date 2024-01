L’avvertimento agli atleti verso le Olimpiadi: “A Parigi 2024 video social non oltre i 2 minuti” Il CIO ha comunicato le linee guida che gli atleti dovranno consultare in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Post video e audio sui propri account social potranno durare al massimo 2 minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha pubblicato le sue linee guida ufficiali sui social e sui media digitali per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e i Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG) Gangwon 2024. Una sorta di avvertimento in vista della manifestazione sportiva più importante al mondo. Sul sito ufficiale del Comitato Olimpico è specificato come il tutto sia stato creato sulla base delle precedenti esperienze nelle edizioni passate dei Giochi.

"Le Linee guida consentiranno agli atleti di raccontare ai propri fan le loro esperienze uniche di competizione ai Giochi Olimpici, tutelando al contempo i diritti degli MRH". Questa, in poche parole, l'intenzione del CIO che ha stilato un'autentica lista affinché tutti gli atleti possano consultare il modo corretto per usufruire dei propri account social e pubblicare foto e video offrendo agli atleti maggiori opportunità di condividere il loro viaggio olimpico con fan e colleghi in tutto il mondo.

L'esperienza olimpica sarà dunque tutelata al massimo dal CIO che vuole creare le migliori condizioni affinché le immagine televisive non vengano scavalcate dai vari video degli atleti. Per cui coloro i quali parteciperanno a Parigi 2024 potranno anche pubblicare sui propri account personali di social media registrazioni audio e video fino a due minuti per post.

Leggi anche La squadra di ideale di Rafa Leao è una Top 11 di fuoco: ci sono due compagni del Milan

Il tutto a partire dalle cerimonie di apertura e chiusura e/o al Champions Park (il Villaggio Olimpico) e luoghi di gara fino a un'ora prima dell'inizio della competizione e dopo aver lasciato la zona mista/sala di controllo antidoping. Inoltre, anche nei loro luoghi di allenamento o di soggiorno. Le linee guida, specifica il CIO nel comunicato, si applicheranno a tutti gli atleti accreditati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che dovranno seguirle dall’apertura del Villaggio Olimpico il 18 luglio fino alla chiusura del 13 agosto.