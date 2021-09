Laura Rogora bronzo ai Mondiali di arrampicata: ancora una gioia per l’Italia dello sport Laura Rogora ha conquistato una superlativa medaglia di bronzo ai Mondiali di arrampicata sportiva in corso di svolgimento a Mosca. Dopo l’argento di Camilla Moroni nella categoria boulder ieri, oggi è stato il turno della classe 2001 romana nella specialità Lead.

A cura di Marco Beltrami

Nemmeno il tempo di celebrare un eccezionale risultato sportivo, e l'Italia deve subito annotare un altro exploit. A regalare l'ultima gioia al nostro Paese è stata Laura Rogora che ha conquistato una superlativa medaglia di bronzo ai Mondiali di arrampicata sportiva in corso di svolgimento a Mosca. Dopo l'argento di Camilla Moroni nella categoria boulder ieri, oggi è stato il turno della classe 2001 romana nella specialità Lead.

Anche la Russia dunque si tinge d'azzurro grazie alla super prova di Laura Rogora. Terzo gradino del podio per la nostra atleta delle Fiamme Oro, che con una caparbietà eccezionale, si è piazzata alle spalle di Natalia Grossman che aveva registrato inizialmente il suo stesso numero di prese, e della medaglia d'oro Chaehyun Seo. La categoria Lead è quella che prevede l'arrampicata con la corda dal basso, su pareti di una lunghezza compresa tra i 15 e i 25 metri con l'obiettivo di arrivare in alto il più possibile in 6 minuti.

Gioia incontenibile dunque per la classe 2001 che ha dimostrato nella sua giovane carriera di avere grandissime potenzialità. Atleta specializzata in diverse categorie ha già fatto incetta di medaglie. Basti pensare che nel 2020 ha vinto il primo oro mondiale nella massima categoria, trionfando nel Lead a Briançon, dopo i successi a livello giovanile. Suoi anche due campionati italiani lead di di arrampicata nel 2015 e del 2016 e il Campionato italiano boulder di arrampicata, sempre nel 2015 e 2016. Ha partecipato anche alle recenti Olimpiadi di Tokyo, come unica azzurra dell'arrampicata sportiva, chiudendo al 15° posto fuori dalle finali.