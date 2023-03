Larissa Iapichino demolisce il record di mamma Fiona May: è argento agli Europei indoor di atletica Nella finale di salto in lungo agli Europei di Istanbul Larissa Iapichino si supera prendendosi la medaglia d’argento che vale anche il nuovo primato italiano con 6.97: superata mamma Fiona.

A cura di Alessio Pediglieri

Larissa Iapichino è riuscita nell'impresa di riscrivere la storia del salto in lungo italiano, superando per ben due volte il primato che fino ad oggi era di mamma Fiona May. L'azzurra ha gareggiato in finale agli Europei di Istanbul in modo quasi perfetto, prendendosi una medaglia d'argento eccezionale. L'oro va alla imprendibile la britannica Jazmin Sawyers che si prende l'oro con 7.00 metri. Ma per Larissa l'epocale miglioramento del record italiano: prima con un 6.91 con cui eguaglia la misura di mamma Fiona, e poi con il 6.97 all'ultimo salto che la consacra come nuova migliore misura italiana di sempre.

L'unico neo di una gara altrimenti perfetta è stata la medaglia d'oro solamente accarezzata: 3 centimetri hanno infatti distanziato Larissa dal sogno più grande, ma nulla toglie alla prestazione maiuscola che finalmente ha consacrato l'azzurra a livello internazionale tra le migliori di sempre, scrollandosi di dosso anche la pesantezza dell'ombra di essere una semplice figlia d'arte ed emergendo nel migliore dei modi da una stagione difficile. Quella di Istanbul è infatti la prima medaglia in carriera di Larissa tra i senior, superata unicamente da Sawyers. Poi le prime dichiarazioni ancora a caldo, prima della premiazione

Oggi è stato bellissimo, per la prima volta in vita mia ho pensato solo a saltare e nient'altro. Fino all'ultimo volevo stare nella mischia, mi sentivo competitiva. Ho tantissima voglia di riprovare queste emozioni, in pedana grintosa, determinata e anche un po' cresciuta. E' stato bellissimo vedere tutte tirare fuori prestazioni enormi, io ho capito che avrei potuto fare benissimo

Argento storico anche per la staffetta femminile 4×400

Nella giornata di Larissa Iapichino c'è stata gloria anche per altre azzurre impegnate agli Europei. L'Italia ha infatti festeggiato una splendida medaglia d’argento con la 4×400 femminile che è stata meravigliosa alla Atakoy Arena di Istanbul (Turchia). Il quartetto azzurro è riuscito a migliorare di quasi due secondi il precedente record nazionale con Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando che hanno chiuso con il tempo di 3:28.61, ritoccato il 3:30.32 che Rebecca Borga, Alice Mangione, Eleonora Marchiando ed Eloisa Coiro avevano fissato solamente due anni fa.