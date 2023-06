L’Argentina batte la Francia e spunta la maglia di Messi: sfottò per i Mondiali e i tifosi del PSG L’Argentina ha vinto contro la Francia nella gara di Volleyball Nations League e ha festeggiato mostrando la maglia di Messi ai tifosi presenti al palazzetto di Orleans: uno sfottò per i Mondiali 2022 e per i fan del PSG.

A cura di Vito Lamorte

L'Argentina ha ottenuto un'importante vittoria contro la Francia per 3-1 nella Volleyball Nations League. Si tratta di un'affermazione storica per la squadra guidata da Marcelo Méndez, perché arrivata contro l'attuale campione olimpico e giocando a Orleans (quindi in casa degli avversari).

I prossimi impegni della selezione argentina saranno venerdì contro la Bulgaria e sabato contro il Giappone, unica nazionale ancora imbattuta del torneo. Finora nella VNL gli argentini, che hanno conquistato la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi, hanno battuto l'Italia (3-0), hanno perso contro il Brasile (2-3), battuto il Canada (3-1) e l'Olanda (3-2) prima di cadere 1-3 contro la Slovenia. Nella terza e ultima tappa della competizione, ad Anaheim (USA) all'inizio di luglio, l'Argentina affronterà Serbia, Germania, Stati Uniti e Iran.

Una vittoria davvero speciale che è stata festeggiata in un modo molto particolare: i giocatori argentini dopo aver esultato in campo per l'enorme sforzo compiuto hanno mostrato due maglie di Lionel Messi, quelle con le tre stelle sullo stemma dell'AFA che ricordano la finale di Lusail della Coppa del Mondo 2022.

Si tratta di un chiaro riferimento alla finale dei Mondiali, che l'Argentina ha vinto battendo proprio la Francia ai calci di rigore dopo una partita che si è conclusa sul risultato di 3-3 al 120′. Senza ombra di dubbio la finale più bella di sempre. La Seleccìon grazie a quella vittoria è riuscita a rompere un digiuno che durava dal 1986 e lo ha fatto dodici mesi dopo essere tornata a vincere anche la Copa America. Un anno davvero indimenticabile.

Alcuni, però, ci hanno visto anche altro in Argentina. Il modo in cui i tifosi del PSG hanno trattato nelle due stagioni di Messi non è piaciuto ai concittadini della Pulce e mostrare la sua maglia a Orleans sarebbe stato anche un messaggio per i fan della squadra della capitale transalpina.

Due piccioni con una fava, praticamente.