Le lacrime di mamma Fiona per l'argento di Larissa Iapichino: "Goditela e sii fiera di te" Dopo aver vinto la medaglia d'argento nel salto in lungo Larissa Iapichino è corsa ad abbracciare la madre Fiona May in tribuna: il momento più toccante dopo le emozioni della gara. "Mi ha detto: sii fiera di te e goditela perché una medaglia non è mai scontata".

A cura di Ada Cotugno

Dopo la gioia per la medaglia d'argento arriva il momento più toccante per Larissa Iapichino, l'incontro con la madre Fiona May. L'ex campionessa di salto in lungo ha seguito la gara della figlia dalla tribuna d'onore, accanto alle autorità, soffrendo e facendo il tifo con immenso trasporto, lasciandosi andare nel momento del salto decisivo che ha portato sul podio la sua ragazza.

L'ultimo tentativo chiuso con un salto di 6.94 metri le ha permesso di staccare tutte le altre in classifica e di piazzarsi al secondo posto: 16 anni prima, agli Europei di Atletica di Budapest del 1998 la madre aveva ottenuto lo stesso risultato, ma questa volta l'emozione è incontenibile.

L'abbraccio tra Larissa Iapichino e Fiona May

All'annuncio del risultato Ipaichino è esplosa di gioia e ha incrociato le dita, sperando che il risultato delle sue avversarie le avesse permesso di mantenere il secondo posto. Così è stato e alla fine ha potuto gioire con la bandiera dell'Italia sulle spalle e l'abbraccio al papà Gianni, suo allenatore e seduto a pochissimi metri da lei per darle suggerimenti preziosi per la sua gara.

Più in alto però c'era una scatenata Fiona May che per qualche istante ha dimenticato di essere accanto alle autorità italiane. L'ex campionessa mondiale si è scatenata come non mai per festeggiare il risultato della figlia e ha raccolto i complimenti di tutti con una stretta di mano e un sorriso, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ma il momento più bello è stato senza dubbio l'incontro con Larissa: la giovane atleta, fresca vincitrice dell'argento, è salita in tribuna e appena ha incontrato la madre si è lasciata andare in un lungo abbraccio molto commovente, catturato dalle telecamere che puntavano dritte verso la tribuna. Fiona May non ha saputo trattenere tutti i sentimenti che si facevano strada e si è lasciata andare a un pianto di gioia, rivivendo i suoi momenti di gloria attraverso il successo della figlia che le tocca il cuore.

A poca distanza da loro c'era il capitano Gimbo Tamberi che ha osservato la scena senza intervenire, emozionato anche lui per quel bel momento. "Mamma era super agitata e mi ha detto ‘sii fiera di te e goditela perché una medaglia non è mai scontata'. Ha ragione", ha detto Iapichino alla Rai subito dopo la vittoria, confermando l'enorme agitazione della madre che non smette di emozionarsi neanche dopo la sua immensa carriera.