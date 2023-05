La vita da sportivo di Mark Zuckerberg: il CEO di Meta vince un oro al suo primo torneo di Jiu Jitsu Zuckerberg ha portato a casa due medaglie nel suo primo torneo di Jiu Jitsu in assoluto. Il numero uno di Meta condivide la sua passione per le MMA con un altro imprenditore americano.

A cura di Ada Cotugno

Non c'è solo Meta nella vita di Mark Zuckerberg: l'imprenditore statunitense di recente si è avvicinato al mondo della MMA e pochi giorni fa ha partecipato al suo primo torneo di Brazilian Jiu Jitsu ottenendo un risultato straordinario.

Zuckerberg ha condiviso l'esperienza sui suoi canali social, pubblicando le foto dell'evento. Non è dato sapere dove si sia tenuto il torneo, ma alcuni siti specializzati hanno ipotizzato che abbia partecipato alla divisione dei pesi leggeri come cintura bianca "master 2". La sua prima apparizione come lottatore è stata un vero successo, dato che il CEO di Meta ha portato a casa una medaglia d'oro nella gara di Brazilian Jiu Jitsu e una d'argento nel Guerrilla Jiu Jitsu Team di San Jose.

Tra i commenti alle foto caricate su Instagram ci sono i grandi volti delle MMA, uno sport al quale lo statunitense si è appassionato nell'ultimo periodo grazie a Dave Camarillo, tra i suoi preparatori per affrontare questo torneo. La cintura nera di Judo e Brazilian Jiu-Jitsu ha addestrato grandi campioni e anche alcune celebrità del mondo dello spettacolo prima di accogliere anche il nuovo allievo all'interno della sua palestra.

Zuckerberg, che si allenava assieme ad alcuni amici in modo amatoriale, ha deciso di andare oltre cimentandosi con il suo primo torneo e mostrandosi in una veste del tutto inedita ai suoi followers. La passione per la lotta nasce da lontano e in una recente intervista ha dichiarato che dopo il Covid il suo interesse verso le MMA è cresciuto sempre di più, portandolo ad allenarsi proprio con Dave Camarillo.

Il CEO di Meta non è il solo a coltivare questa grande passione per il Brazilian Jiu Jitsu, uno sport che condivide con Elon Musk: il nuovo numero uno di Twitter ha dichiarato di aver praticato questa disciplina in gioventù assieme al judo, al taekwondo e al karate. E adesso tutti gli appassionati chiedono un grande incontro fra i due imprenditori nel campo della tecnologia.