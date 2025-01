La violenza brutale delle MMA: gli spezza il braccio con un calcio, l’orrore dell’avversario

video suggerito

Chi pratica le Arti Marziali Miste sa bene che gli infortuni sono all'ordine del giorno: in caso contrario, sarebbe impossibile affrontare i combattimenti senza paura. Infortuni anche pesanti, come fratture che possono stroncare carriere. Ne sa qualcosa Conor McGregor, che non è più tornato nell'ottagono dopo la frattura della tibia rimediata nel terzo match contro Dustin Poirier ormai tre anni e mezzo fa. Sarà difficile tornare anche per Mostafa Nada, che si è ritrovato il braccio spezzato in due dal calcio sferratogli da Haider Khan, in un incontro del sottoclou del match per il titolo Bellator dei pesi leggeri vinto da Usman Nurmagomedov (cugino di Khabib) su Paul Hughes a Dubai.

Haider Khan spezza in due il braccio di Mostafa Nada con un calcio

Il combattimento tra Khan e Nada era valido per la categoria dei pesi medi, senza alcun titolo in palio. L'inglese ha concluso l'incontro a suo favore prima del limite già nel primo round, quando poco dopo tre minuti un suo calcio frontale ha trovato sulla sua strada il tentativo di parata del saudita col braccio sinistro. Sembrava una situazione normale, ma non appena il piede di Khan ha toccato il braccio del suo avversario, questo è sembrato frantumarsi: si è sentito un rumore sordo in diretta, al che Nada ha intuito che era successo qualcosa di grave, si è guardato con orrore il braccio penzolare in maniera innaturale e ha capito che se lo era rotto completamente.

Il saudita a quel punto è indietreggiato quasi incredulo e l'arbitro non ha potuto fare altro che decretare la fine del combattimento per KO tecnico, visto che l'infortunio chiaramente impediva al lottatore di continuare. Con questo successo, Haider Khan ha portato il suo record nelle MMA a 9 vittorie e una sola sconfitta. Una parabola peculiare quella del 25enne inglese – che combatte dal 2021 – dopo che in precedenza aveva intrapreso un percorso sportivo completamente diverso. Inizialmente infatti si era dato al rugby, arrivando a giocare a livello semiprofessionistico.

"Sono cresciuto giocando a rugby da quando avevo cinque anni – ha raccontato Khan qualche tempo fa – Avevo un cugino più grande di me di otto anni, era piuttosto bravo e da bambino frequentava parecchie academy e io andavo in giro a guardarlo. Quando ho compiuto 13 anni, quando ti è permesso di firmare, ho firmato per un'academy e ho iniziato a giocare, ma la mia famiglia è sempre stata interessata alla boxe e alle MMA. Mio zio guardava gente come Anderson Silva, Georges St-Pierre… quindi sentivo sempre pronunciare quei nomi. Li cercavo su YouTube e guardavo un po' i loro highlights. Così, quando ho compiuto 18-19 anni, non mi piaceva più giocare a rugby. Non l'ho mai amato davvero, penso di essere stato semplicemente molto bravo. Allora ho deciso che avrei provato le MMA e me ne sono innamorato non appena ho toccato il tappeto, e da allora non mi sono più voltato indietro".