La strepitosa 4×100 mista dei Paesi Bassi alle Olimpiadi: Femke Bol supera tutti a velocità doppia

A cura di Fabrizio Rinelli

Femke Bol impressionante la scorsa serata nella staffetta 4x1oo mista femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'atleta Orange permette ai Paesi Bassi di conquistare la medaglia d'oro rendendosi autentica protagonista. La 24enne di Amersfoort riceve il testimone in quarta posizione partendo molto distante da Stati Uniti e Belgio davanti e Gran Bretagna terza. Ma nel finale la Bol decide di rubare la scena alle sue avversarie con una progressione devastante, che la porta alla rimonta e al trionfo con margine davanti alle avversarie.

Dopo una partenza di rodaggio l'atleta dei Paesi Bassi riscalda i muscoli e mette subito nel mirino la Gran Bretagna superata agevolmente. A quel punto il bronzo era assicurato ma la Bol voleva di più e ne aveva di più rispetto alle avversarie. In pochissimo tempo recupera tutto il vantaggio maturato da Belgio e Stati Uniti correndo come se fosse a velocità doppia. La progressione è incredibile e negli ultimi 100 metri arrivi il sorpasso quasi al traguardo che fa impazzire un intero stadio per un oro più che meritato.

Alcune atlete dei Paesi Bassi al termine della gara hanno le mani nei capelli, quasi incredule di fronte all'impresa fatta dalla Bol che è anch'essa sorpresa. L’Italia di Luca Sito, Giancarla Trevisan, Edoardo Scotti, Alice Mangione ha concluso al sesto posto con il tempo di 3:11.84. Distante dunque dagli Orange che si prendono la gloria in una gara che rimarrà certamente nella storia per come è stata condotta e per la rimonta fatta da Femke Bol che si è sbarazzata delle sue avversarie con l'ultimo testimone.

Da premettere come Femke Bol fosse alla prima gara alle Olimpiadi. L'atleta dei Paesi Bassi infatti non aveva ancora debuttato ai Giochi e si era tenuta a riparo nella batteria di ieri. All'arrivo al traguardo ha anche sfiorato la perfezione con il record del mondo mancato per soli due centesimi. Un successo importantissimi per la delegazione olimpica Orange che guadagna posizioni nel medagliere delle Olimpiadi portandosi a quota 14 medaglie con 6 ori, 4 argenti e 4 bronzi.