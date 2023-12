La scommessa di Natale, quasi mezzo milione con 4 euro: si filma mentre gli cambia la vita Incredibile vincita di un ragazzo americano, che ha indovinato i nomi di 14 marcatori nelle 14 partite dell’ultimo turno di NFL: gli mancava solo McCaffrey dei 49ers. L’uomo si è filmato nel momento del touchdown che gli ha cambiato la vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

È stato sicuramente un Natale da ricordare per Travis, un ragazzo statunitense che ha piazzato e vinto la classica scommessa della vita, un colpaccio davvero mostruoso sia per la difficoltà di realizzazione che per il rapporto tra la modesta somma investita e la pazzesca cifra vinta. Lo scenario in cui si è cimentato il ‘punter' è quello del football americano, sport che non si è fermato nel weekend natalizio e ha vissuto il suo apice nel posticipo del 25 dicembre tra San Francisco 49ers e Baltimora Ravens. E proprio quest'ultimo match ha consentito a Travis di chiudere il suo multiplone da 14 eventi combinati, per una quota folle di 97.876 volte la posta e una vincita di quasi mezzo milione a fronte di poco più di 4 euro investiti.

Lo scommettitore in questione ha giocato quello che noi calciofili chiameremmo ‘marcatori in qualsiasi momento' della partita, ovvero ha pronosticato per ognuna delle 14 gare dell'ultimo turno del campionato NFL il nome di un giocatore che avrebbe segnato un touchdown. Gente come DK Metcalf di Seattle e Calvin Ridley di Jacksonville, andati a segno il giorno della vigilia assieme ad altri 8 giocatori indicati come marcatori.

All'alba di Natale ne mancavano quattro per chiudere l'incredibile scommessa, uno per ognuno dei match che ancora si dovevano giocare il 25 dicembre. I marcatori si sono susseguiti uno dietro l'altro finché sulla bolletta di Travis ne è rimasto solo uno da portare a casa per vincere il gigantesco malloppo: era il running back dei 49ers Christian McCaffrey. San Francisco era impegnata nell'ultimo posticipo contro Baltimora e le speranze di fare cassa pesantissima erano corroborate dal ruolino stagionale di McCaffrey, che nelle 15 partite precedenti di stagione aveva messo a segno 13 touchdown.

Tuttavia il primo quarto della partita è trascorso senza che il 27enne riuscisse a marcare ed anche la seconda frazione sembrava essere scivolata senza esito, finché – quando il cronometro segnava 11'37" – McCaffrey è riuscito a infilarsi nel varco giusto ed entrare in end zone con la palla ovale in mano dopo aver corso 9 yard. Travis aveva deciso di filmarsi mentre assisteva al match e la sua reazione è stata prima di incredulità e poi di esultanza, assieme a due amici che erano con lui in quel momento. Un istante che ha trasformato i 5 dollari investiti (4,53 euro al cambio) in ben 489mila dollari (443mila euro). La scommessa di Natale, a dire poco.