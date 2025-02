La prima maratona aperta sia ad atleti umani che robot umanoidi: il regolamento

video suggerito

La mezza maratona di Pechino ad aprile segnerà un momento storico: sarà la prima aperta sia ad atleti umani che robot umanoidi.

A cura di Paolo Fiorenza

In un'epoca in cui i progressi nel campo dell'Intelligenza Artificiale sono sempre più veloci, ci si dimentica che anche nel campo della robotica ‘fisica' la ricerca e la realizzazione degli automi sta facendo passi da gigante. Adesso i tempi sono maturi per la prima maratona ‘open' in un senso mai utilizzato prima, ovvero aperta non solo agli atleti umani ma anche ai robot umanoidi. Questi ultimi – nel prossimo aprile – saranno invitati a gareggiare in una mezza maratona a Pechino, dove per la prima volta si sfideranno umani e robot bipedi.

Alcuni robot umanoidi di ultima generazione

La mezza maratona di Pechino sarà aperta sia ad atleti umani che a robot umanoidi

Alla gara di 21 chilometri parteciperanno oltre 12mila corridori umani e più di 20 squadre di robot umanoidi sviluppati da produttori di tutto il mondo. Il regolamento di ammissione dei robot prevede peraltro delle restrizioni: per prendere parte alla gara dovranno assomigliare agli esseri umani e muoversi solo camminando o correndo su due piedi, non potendo farlo su ruote. E ancora: i robot umanoidi dovranno avere un'altezza compresa tra mezzo metro e due metri, con una distanza massima di estensione dall'articolazione dell'anca alla pianta del piede di 0,4 metri.

Sarà data la possibilità di qualificarsi per l'evento cinese sia agli automi umanoidi completamente autonomi che a quelli radiocomandati, inoltre i produttori potranno sostituire le batterie dei loro robot durante la gara. All'evento sono invitati a partecipare robot creati da aziende nazionali e internazionali, istituti di ricerca, università e club di robotica. Questa sarà la prima gara in cui umani e robot umanoidi gareggeranno insieme in una mezza maratona completa.

Lo scorso ottobre, un robot umanoide noto come Tiangong è entrato negli ultimi 100 metri del percorso di un'altra mezza maratona a Pechino e si è aggiudicato una medaglia per aver tagliato il traguardo. Poche settimane dopo, un cane robot a quattro zampe noto come RAIBO2 ha completato l'intera maratona di Sangju, in Corea del Sud. Adesso si arriva alla sfida uomo contro robot fin dal primo metro: sarà curioso vedere riscaldamento e stretching dei nostri amici col cervello positronico…