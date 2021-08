La polemica delle farfalle: “A Rio scansate da tutti, ora ci siamo prese la rivincita” Le farfalle della Ginnastica italiana hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, la medaglia numero 40 per l’Italia ai Giochi 2021. Di ritorno dal Giappone, la capitana delle farfalle azzurre Alessia Maurelli ha voluto ricordare il passato dicendo: “A Rio 2016 arrivammo quarte. Ricordo il momento dello sbarco in aeroporto con una grande tristezza. Eravamo molto deluse dal risultato e i giornalisti ci hanno scansato perché eravamo senza medaglie”.

Le fantastiche Olimpiadi dell'Italia si sono chiuse in modo perfetto con la medaglia numero 40 conquistata dalle farfalle azzurre, che hanno effettuato una prova magnifica. Il bronzo conquistato dalle farfalle ha portato un altro record all'Italia che ha ottenuto medaglie in ognuno dei giorni di gara, e come ha detto il presidente del Coni Malagò nessuno potrà battere questo primato, al massimo potrà eguagliarlo. Celebrate con tutti gli onori per il terzo posto, all'arrivo in Italia le farfalle azzurre si sono volute togliere qualche sassolino dalla scarpa. Alessia Maurelli ha rimproverato i media per la scarsa attenzione mediatica del passato, e ha ricordato di quando, di ritorno dalle Olimpiadi di Rio 2016, nessuno prestò la ben che minima attenzione alle farfalle, che nella precedente spedizione olimpica chiusero la loro gara al quarto posto:

A Rio 2016 arrivammo quarte. Ricordo il momento dello sbarco in aeroporto con una grande tristezza. Eravamo molto deluse dal risultato e i giornalisti ci hanno scansato perché eravamo senza medaglie. Per me e per Martina Centofanti (le uniche che hanno preso parte ad entrambe le edizioni dei Giochi Olimpici, ndr) è una importante rivincita.

Più che una polemica una puntualizzazione di Maurelli che con il sorriso ha voluto rammentare il passato e ha tenuto a ricordare che la Ginnastica merita la giusta attenzione e tanta considerazione, anche se non arrivano delle medaglie olimpiche. Una puntualizzazione fatta con il sorriso che è tornato prepotente quando Alessia Maurelli, a Sky Sport, si è improvvisata giornalista e ha presentato al grande pubblico la squadra formata da Martina Centofanti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Agnese Duranti.