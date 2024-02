La moto del giudice va dritto sul maratoneta, lo travolge e non si ferma: l’incidente è inspiegabile Tremendo incidente durante la mezza maratona di Guadalajara, per Israel Oropeza Vazquez travolto da una moto su cui viaggiava uno dei giudici dell’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La mezza maratona di Guadalajara è stata contraddistinta da un incidente tanto brutto quanto particolare. Uno dei partecipanti alla corsa che nella 38a edizione ha fatto registrare il record di presenze, ben 21mila tra atleti professionisti e non, e incassato un prestigioso riconoscimento dalla federazione internazionale, è stato investito da una moto su cui viaggiava uno dei giudici dell'evento.

Israel Oropeza Vazquez, uno degli atleti più accreditati in gara, si trovava ad un chilometro dal traguardo quando è stato travolto da uno dei mezzi degli addetti ai lavori. Il video dell'incidente, circolato poi sui social, non lascia spazio a dubbi: mentre il maratoneta correva con lo sguardo rivolto in avanti, ecco arrivare la moto alle sue spalle e colpirlo in pieno. Nonostante la strada fosse larga e ci fosse tutto lo spazio per passare, la motocicletta ha seguito la stessa traiettoria di Vazquez, centrandolo.

Ancora più curiosa poi la reazione del giudice e dell'autista del mezzo: nessuno si è preoccupato di fermarsi e prestare soccorso, o verificare le condizioni del povero Israel, rimasto steso sull'asfalto ferito e dolorante dopo l'impatto. L'atleta messicano è stato raggiunto da alcuni presenti e steward che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi. Dopo l'incidente, Vazquez è stato trasportato in ospedale, dove, oltre alle contusioni e alle escorazioni, sono stati scongiurate delle conseguenze più gravi.

Il comitato organizzatore della gara, attraverso un post sui propri canali ha minimizzato la gravità dell'accaduto: "I risultati degli studi medici indicano che si trattava solo di alcuni colpi che non mettevano a rischio la sua integrità o la sua carriera di corridore professionista".

Vazquez in un video sul suo profilo Facebook ha mostrato i segni dell'incidente, ovvero la testa fasciata e i graffi sulle braccia: "Ora mi sento molto meglio. Voglio ringraziare tutti voi per i vostri messaggi di sostegno e per essere consapevoli della mia salute. Voglio ringraziare gli organizzatori dell'evento che sono stati aggiornati su quanto accaduto alla mia salute. Mi hanno sostenuto dopo la caduta, sono venute le infermiere, hanno fatto le radiografie e hanno controllato che l'accaduto non fosse grave. Voglio sottolineare che speriamo che ciò non accada di nuovo."