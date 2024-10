video suggerito

La moglie di un lottatore MMA chiede disperata la fine dell'incontro: ma non ha capito niente La donna, impressionata dalla violenza del combattimento, aveva frainteso cosa stava accadendo e s'è avvicinata alla gabbia dove lottava il marito (che stava vincendo).

Nello spettacolo dei combattimenti Arti Marziali Miste può accadere di tutto, anche che una moglie blocchi il marito-fighter non perché stia perdendo ma per un clamoroso errore di valutazione o, più semplicemente, per ignoranza del regolamento.

Brutalità dei colpi fino alle conseguenze più estreme per chi li riceve, tecnica individuale, qualità da atleta, istinto predatorio scandiscono le sfide nella gabbia all'ultimo sangue. Vince chi resta in piedi oppure accumula un punteggio tale da sopraffare l'avversario (anche) nelle valutazioni dei commissari di gara. Ma nel caso del duello tra i due russi Vladimir Polozov e Galushka Anatolij c'è un imprevisto che regala il più classico colpo di scena rispetto al copione.

Il russo conosciuto come l'irlandese per la somiglianza con McGregor

Il primo (che alla fine alzerà le braccia al cielo) ha 28 anni ed è conosciuto nell'ambiente con un soprannome particolare: lo chiamano Irishman, l'irlandese, per le sembianze (la barba rossa) che lo assimilano a una delle icone della MMA, Conor McGregor. Polozov non è certo al livello del miglior Notorius, quand'era all'apice della carriera, ma è riuscito ugualmente a ritagliarsi la sua porzione di popolarità nei pesi leggeri e welter. Quanto al connazionale, sta cercando sia pure con difficoltà di ritagliarsi uno spazio. Non l'ha trovato nell'ultimo confronto a cui è uscito sconfitto.

Polozov ha in presa l'avversario, la vittoria è in pugno

Oltre all'esito in sé, come mostrano alcune sequenze video condivise sui social, a rubare la scena ai lottatori è stata la consorte di Polozov. Il marito ha preso il sopravvento sull'avversario, la presa che gli ha effettuato è letale. Anatolij si dimena, prova a divincolarsi ma non ce la fa. Manca poco davvero perché l'arbitro assegni la vittoria ma è in quel momento che accade qualcosa di mai visto a bordo ring.

La moglie fa irruzione a bordo gabbia: non ha capito

La moglie di Polozov abbandona la propria postazione e si dirige verso la gabbia. È impressionata dalla violenza del combattimento, non basta nemmeno l'intervento di uno degli steward per trattenerla. La donna raggiunge i bordi della gabbia e inizia a urlare affinché l'incontro venga stoppato. Disperata, chiede l'interruzione del match ma c'è un dettaglio imbarazzante che emerge poco dopo: la signora non aveva capito che il marito stava per vincere per sottomissione dell'avversario, che aveva il braccio bloccato.