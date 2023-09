La maratoneta sta soffrendo: accorre la figlia di 10 anni, la prende per mano e la porta all’arrivo Scene toccanti alla maratona di Salt Lake City: “Stavo pensando che amo mia madre, lo sto facendo per mia madre e lei ne ha bisogno. Quindi devo farlo”.

A cura di Paolo Fiorenza

Una scena bellissima, dove sport e amore si abbracciano in maniera indissolubile, quella che ha avuto luogo durante la maratona di Salt Lake City. Un'atleta impegnata nella competizione era in difficoltà nel tratto conclusivo della gara e ha ricevuto l'aiuto della figlia di 10 anni per arrivare al traguardo. Il video è stato pubblicato su Instagram dalla stessa Courtney Rich, che ha mostrato come la piccola Avery abbia saltato le transenne e sia entrata nel percorso nel finale della corsa, prendendo per mano la mamma e correndo al suo fianco nell'ultimo tratto.

"Un momento che spero nessuna di noi due dimentichi. Sapeva che avevo sofferto negli ultimi chilometri, ha sentito che avevo le lacrime agli occhi quando le ho telefonato al miglio 24 – ha scritto Courtney a corredo del video – Niente avrebbe potuto prepararmi al momento in cui mia figlia di 10 anni sarebbe saltata fuori dalla folla e mi avrebbe portato fino al traguardo. E poi mi ha abbracciato, mi ha abbracciato".

"Mi ci è voluta una frazione di secondo per realizzare che oh, quella è Avery, che corre con me in Crocs sul percorso – ha poi detto la maratoneta alla CNN, spiegando che il contatto con la figlia l'ha fatta improvvisamente rinascere – Non appena ho preso la mano di Avery, in quel momento ogni dolore che avevo alle mie gambe gambe sembrava che fosse scomparso".

Non meno toccanti le parole della bambina: "Stavo pensando che amo mia madre, lo sto facendo per mia madre e lei ne ha bisogno. Quindi devo farlo. Mamma ha semplicemente sorriso e ha concluso la gara con la sua migliore amica".

Oltre a correre maratone, Courtney è una nota fornaia che condivide la sua passione sui social. Ha il suo podcast, una pagina Instagram con quasi 550mila follower e un sito web chiamato Cake by Courtney. Ovviamente condivide anche post con "la sua migliore amica", una bambina di 10 anni col cuore grande quanto una torta gigante…