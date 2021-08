La maledizione di Chamizo, manca l’oro e non trova pace: “Il lavoro di una vita in fumo” Frank Chamizo è stato sconfitto dal bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau nella semifinale della categoria 74 kg di lotta libera ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il lottatore italo-cubano non ha nascosto la delusione per la mancata possibilità di giocarsi la medaglia d’oro in finale: “È svanito un sogno. Forse l’oro non è per me, forse non ho lavorato abbastanza”. Chamizo dovrà recuperare in fretta la concentrazione per presentarsi pronto alla finale per la medaglia di bronzo in programma domani.

Frank Chamizo ha perso l'incontro valido per la semifinale della categoria 74 kg della lotta libera alle Olimpiadi di Tokyo 2020, soccombendo per 7-5 contro il bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau. Continua, dunque, la sua maledizione, che gli impedisce di arrivare a giocarsi la medaglia d'oro in finale. Il 29enne italo-cubano, infatti, era già stato sconfitto in semifinale ai Giochi Olimpici di Rio 2016, conquistando poi la medaglia di bronzo nella categoria 65 kg. Cinque anni dopo ha voluto riprovarci aumentando il proprio peso e cambiando categoria, ma non è riuscito comunque a conquistare il pass per la finale.

La delusione del lottatore è stata fin da subito tangibile, come testimoniano le parole rilasciate alla Rai subito dopo la gara, che hanno rivelato tutto il suo abbattimento per una sconfitta arrivata per lui in modo inaspettato: "È svanito un sogno. Non so cosa non ha funzionato, non ci sono parole. Forse l'oro non è per me, forse non ho lavorato abbastanza. Ma non ho intenzione di mollare, vado avanti. Sarà molto difficile rimanere concentrato per il bronzo, ma ci proverò fino alla fine". Agli inviati a Tokyo racconterà di essere "sotto shock", che "è andato in fumo il lavoro di una vita".

Chamizo dovrà riconquistare in fretta un equilibrio che gli consenta di arrivare comunque sul podio, poiché la finale per la medaglia di bronzo è prevista già domani. L'italo-cubano si troverà contro il vincitore del ripescaggio che coinvolge l'americano Kyle Dake e il cubano Jeandry Garzon Caballero.

La sconfitta contro Kadzimahamedau

L'incontro di semifinale con il bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau ha avuto uno svolgimento altalenante. Frank Chamizo, infatti, è partito meglio mettendo a segno il primo punto a pochi secondi dall'inizio della gara. L'avversario, però, ha reagito immediatamente guadagnando due punti con una tecnica di controllo e chiudendo il primo periodo in testa.

Nel secondo la musica non è cambiata, nonostante i tentativi dell'italo-cubano, che è andato più volte vicino allo score. Kadzimahamedau è riuscito a resistere e a portarsi sul 5-1 e la reazione di Chamizo non ha cambiato l'esito di un incontro già indirizzato. Dopo i due punti che sono valsi il 5-3, infatti, il bielorusso ha allungato sul 7-3, rendendo vani i due punti finali del 29enne che hanno fissato il punteggio finale sul 7-5.