La maglia di Babe Ruth venduta al prezzo folle di 21,5 milioni: “E’ la Gioconda dei memorabilia”

La maglia che Babe Ruth indossò nel 1932 con la maglia di New York contro Chicago è stata battuta a una cifra assurda, grazie alla quale è diventato il cimelio sportivo più pagato di sempre. Annichilite tutte le aste precedenti, doppiate le maglie di Jordan nelle final NBA 1998 e quella "mondiale" di Maradona del 1986 contro l'Inghilterra.

A cura di Alessio Pediglieri

La maglia indossata dalla leggenda del baseball americano, Babe Ruth, è stata venduta all'asta online ad un prezzo pazzesco: 24,1 milioni di dollari, ovvero 21,5 milioni di euro. Lo ha annunciato Heritage Auctions, la casa d'aste in cui è stato battuto l'oggetto che diventa così l'oggetto sportivo da collezione più costoso al mondo. Disintegrati i valori di altri cimeli come le maglie di Jordan e Maradona. Ruth aveva indossato la maglia in una partita storica contro i Chicago Cubs, nella finale delle World Series nel 1932.

La maglia di Babe Ruth, la cifra record di 21,5 milioni di euro

La maglia indossata dalla leggenda del baseball Babe Ruth – al secolo George Herman – è stata venduta per 21,5 milioni di euro dalla casa d'aste Heritage Auctions, stabilendo un record per il memorabilia più costoso di sempre. La maglia del "Bambino", stella indiscussa dei New York Yankees e del baseball a stelle e strisce è stata messa a disposizione degli acquirenti per la prima volta dopo 19 anni dall'ultima volta. "Siamo davanti alla Gioconda dei memorabilia" ha sottolineato il direttore della casa d'aste, Chris Ivy. "Un momento davvero mitico che attraversa non solo la storia del baseball, ma la storia americana, la storia della cultura pop. Ne parliamo ancora 100 anni dopo".

Frantumati tutti i record: Maradona e Jordan lontanissimi

Il precedente record è stato a dir poco surclassato dal cimelio appartenente a Babe Ruth. Si tratta di una rarissima figurina Topps del 1952 di Mickey Mantle, sempre riguardante il baseball americano. Un memorabilia in ottime condizioni che venne venduto per 11,2 in euro nel 2022. Ancor più lontani altri pezzi unici da collezionisti: poco più di 9 milioni di euro era stata battuta una maglia di Michael Jordan dei Chicago Bulls indossata in gara-1 delle finali Nba del 1998 e quella di Diego Maradona – della partita tra Argentina e Inghilterra del Mondiale 1986 – era stata venduta per circa 8.800.000 euro.

Le "leggenda" della maglia di Babe Ruth

Babe Ruth aveva indossato la maglia, oggi valutata oltre 21 milioni di euro, in una partita storica contro i Chicago Cubs nella finale delle World Series nel 1932. Secondo la leggenda, nella partita prima del suo fuoricampo, indicò alla perfezione la direzione in cui avrebbe poi colpito la palla. In quell'anno, vinse l'ultimo dei sette titoli delle World Series nella Major League Baseball (MLB), la massima divisione del baseball statunitense. Dopo la fine della sua carriera, Ruth aveva regalato la maglia a un compagno di golf e prima dell'asta di domenica, era stato rivenduto tre volte, l'ultima nel 2005 per circa 850 mila euro.

Chi era Babe Ruth, al secolo George Herman

Babe Ruth, vero nome George Herman, fu un famosissimo home run, la cui leggendaria potenza e la sua personalità carismatica ne fecero un'icona dei ruggenti anni venti nel mondo dello sport statunitense. Vinse le World Series ben 7 volte, 4 con i Red Sox di Boston, 3 con la maglia degli Yankees di New York.