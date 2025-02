La lista dei 100 atleti più pagati al mondo, non c’è nessuna donna: chi guadagna più di tutti

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Nella lista dei 100 atleti più pagati al mondo non c'è nessuna donna. È questo il primo dato che balza all'occhio scorrendo velocemente i nomi dei grandi campioni del mondo dello sport che tra ingaggi e sponsorizzazioni guadagnano cifre da capogiro. Il primo fra tutti è Cristiano Ronaldo che si conferma ancora il giocatore in grado di attrarre più guadagni di tutti: i suoi guadagni superano i 260 milioni di euro nel 2024 e nessuno riesce a stare al suo passo.

Nella classifica stilata da Sportico la top 10 presenta tutti sportivi sulla cresta dell'onda con ben poche sorprese, ma non è presente nessuna donna. Per trovare la prima sportiva bisogna scendere di molto fino ad arrivare al nome di Coco Gauff, la giovane star del tennis che si sta facendo largo con le sue vittorie: pur essendo in forte ascesa non guadagna quanto i suoi colleghi maschi e il divario fra lei e gli altri sportivi fa riflettere.

Chi sono gli atleti più pagati al mondo

Il secondo posto dietro a Cristiano Ronaldo se lo aggiudica Stephen Curry con guadagni per oltre 150 milioni di euro: la medaglia d'oro con il Team USA alle Olimpiadi di Parigi 2024 è il secondo atleta più pagato al mondo, seguito dal pugile britannico Tyson Fury che tra stipendi, premi per le vittorie e sponsorizzazioni ha messo da parte nell'ultimo anno circa 140 milioni di dollari. Quarto posto per Leo Messi che con il ricchissimo contrato dell'Inter Miami ha messo da parte 130 milioni di euro, di cui gran parte legate agli accordi con gli sponsor che ha firmato durante la sua permanenza negli Stati Uniti.

Coco Gauff è la donna che guadagna di più

Il primo nome femminile non compare neanche nella lista dei 100 atleti che guadagnano di più al mondo. Coco Gauff è fuori da questa speciale classifica: lo scorso anno ha guadagnato circa 30 milioni di euro, una cifra altissima ma che al momento non le permette di gareggiare testa a testa con i suoi colleghi uomini. A chiudere la lista è Daniel Jones, quarterback dei Minnesota Vikings, che comunque nell'ultimo anno ha guadagnato quasi 40 milioni di euro, molto più rispetto alla giovane tennista che però ha buone speranze di poter recuperare qualche posizione nei prossimi anni.