La gaffe della conduttrice alle Olimpiadi: “La tua terza gamba è stata fenomenale” Non mancano le gaffe alle Olimpiadi di Tokyo, una di queste è arrivata dalla BBC e dalla giornalista Clare Balding. Quest’ultima in occasione di un’intervista a due atleti britannici medaglia d’oro, ha usato un termine infelice che ha prodotto un doppio senso che ha fatto il giro del mondo e del web.

A cura di Marco Beltrami

Hanno fatto ricorso a tutto il loro self-control pur di non scoppiare a ridere davanti alle telecamere in diretta TV. Tom Dean e Matt Richards, le stelle del nuoto britannico che hanno vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi sono rimasti interdetti per qualche secondo, dopo la gaffe a luci rosse della presentatrice della BBC Clare Balding.

Clare Balding, giornalista, scrittrice e volto noto della BBC, servizio pubblico radiotelevisivo nel Regno Unito si è resa protagonista di una sorprendente gaffe in occasione di una delle interviste post-gara ai Giochi di Tokyo. La presentatrice ha parlato con due dei nuotatori britannici che hanno conquistato la medaglia d'oro nella finale 4×200 stile libero maschile ovvero Tom Dean e Matt Richards. Nel tentativo di chiedere lumi sulla terza vasca percorsa da Richards, la Balding ha usato un termine infelice, che ha prodotto un doppio senso a luci rosse: "La tua terza gamba è stata semplicemente fenomenale oggi".

A quel punto i due atleti hanno provato a mantenere la sobrietà, nonostante i sorrisi e gli sguardi d'intesa. Dopo qualche secondo d'imbarazzo, Richards ha cercato di deviare l'attenzione, facendo finta di niente: "Sì, voglio dire: non ho avuto ancora la possibilità di riguardare la gara. Ho provato a trovarla, ma ad essere sincero ho problemi nel recuperare il video della performance". Ed ecco che come spesso accade in queste situazioni, il siparietto è diventato virale sui social, con gli utenti che si sono scatenati a suon di battute, giocando anche loro sui doppi sensi. Dean e Richards hanno trovato dunque un motivo in più per sorridere, dopo aver dominato la loro gara, lasciando le briciole al Comitato olimpico russo e all'Australia.