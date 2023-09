La Francia pensa già al complotto: “I problemi del volo? È una mossa degli italiani, ne sono capaci” Italia e Francia si affronteranno nelle semifinali degli Europei di pallavolo maschile 2023. I francesi per arrivare in Italia hanno fatto un viaggio laborioso. La stella Jean Patry ha fatto delle insinuazioni sull’atterraggio a Roma.

A cura di Alessio Morra

L'Italia battendo 3-2 l'Olanda a Bari si è qualificata per le semifinali degli Europei di pallavolo maschile. Era l'obiettivo minimo. La nazionale di Fefé De Giorgi vuole continuare a collezionare ori, dopo quelli vinti agli Europei 2021 e ai Mondiali 2022. Giovedì 14 settembre a Roma è in programma la semifinale con la Francia, una partita molto attesa che i transalpini a parole stanno già cercando di caricare a parole. Le dichiarazioni di Jean Patry infatti fanno già discutere.

La Nazionale italiana ha i favori del pronostico, ma la Francia, guidata da Andrea Giani, validissimo tecnico italiano e pluri-titolato giocatore, è una squadra di livello, è cresciuta tanto e sogna in grande in vista dei Giochi di Parigi 2024. Sarà una partita equilibrata nella quale l'Italia si troverà di fronte una squadra con il coltello tra i denti. Della ferocia agonistica dei francesi ci si è resi bene conto ascoltando le parole di Jean Patry a l'Equipe.

L'ex di Latina e Milano, che dopo quattro anni ha deciso di lasciare il campionato italiano, ha risposto a una serie di domande. Ha parlato della semifinale, ma soprattutto del laborioso viaggio che lui e i suoi compagni hanno effettuato da Varna a Roma, dove si tengono le Final Four. Patry ha usato parole provocatorie facendo un'illazione pesante: "Nel complesso, abbiamo fatto un buon viaggio. Abbiamo aspettato sull’asfalto a causa di un problema tecnico. Va bene ok. Ma c'era spazio sull’aereo, che è stato noleggiato dalla Federazione Internazionale, e abbiamo aspettato a lungo prima di atterrare. È possibile che sia stata una mossa degli italiani, penso che ne siano capaci". Boom.

Poi Patry ha parlato dell'obiettivo raggiunto e del match con l'Italia: "L’obiettivo fin dall’inizio della competizione era venire a Roma per disputare le semifinali. È bello essere qui. Abbiamo un giorno e mezzo per rimetterci in moto, recuperare e fare un buon allenamento prima di iniziare subito giovedì. Con l'Italia sarà interessante, sarà una bella partita”.