La folle notte di festeggiamenti tra le mucche: “Abbiamo fatto qualcosa di molto sciocco” La vittoria del titolo nel campionato di football australiano scatena l’euforia dei giocatori dei Cats, che hanno festeggiato fino all’alba. Al termine della gran final è successo di tutto…

Il giocatore dei Cats, Cameron, mostra la medaglia ricevuta in premio finita al collo di una mucca.

Una notte insonne, trascorsa a bere e a festeggiare. Una notte pazza iniziata in campo e poi finita tra le mucche in un fienile. È successo di tutto al termine della grande finale per il titolo del campionato di football australiano. Sul rettangolo verde o Geelong Cats hanno battuto in maniera molto netta i Sydney Swans: 133 a 52 il punteggio finale che ha portato alla squadra di Victoria il decimo titolo della sua storia e spezzato il dominio dei ‘cigni'.

Tra i protagonisti assoluti ci sono i giocatori più rappresentativi per influenza e per tradizione: in particolare Joel Selwood (quarto trionfo in carriera con i Cats) oltre a Patrick Dangerfield e Isaac Smith (quarto premio in bacheca ma il primo in questa squadra).

I numeri della stagione e dell'ultimo match regalano scariche di adrenalina e pura euforia. Il resto lo racconta la cronaca dei festeggiamenti da parte dei giocatori, alcuni letteralmente scatenati al punto da non chiudere occhio e tirare fino all'alba. Alle 4 del mattino molti di loro erano ancora a bere birra e a fare bisboccia, sciogliendo in baldoria le tensioni e l'ansia del match decisivo iniziato con un carico di emozioni e concluso in gloria.

Jeremy Cameron ha documentato tutto sui social network condividendo nelle storie di Instagram le ore trascorse a sollevare (boccali di) bionde, lasciandosi andare del tutto. A notte fonda s'è ritrovato all'interno del suo fienile assieme ad alcuni compagni di squadra. "Abbiamo fatto qualcosa di molto sciocco qui", ha scritto a margine di una breve clip nella quale indica una delle mucche. Ride, ha l'aria stralunata, disfatta e contenta quando indica uno degli animali della sua fattoria e si ferma su un particolare… la medaglia ricevuta in premio è al collo del bovino.

I festeggiamenti per la vittoria del titolo dei Cats sono durati per tutta la notte.

Come c'è finita non lo sa nemmeno lui… ma in sottofondo si ode una voce che dice: "posso riaverla?" mentre qualcun altro aggiunge "lasciagliela per la notte" tra le risate generali. Non è ancora finita. Cameron stupisce tutti quando, alle 7, si mostra ancora con la birra in pugno. Questa volta è dinanzi a una brace, sta arrostendo qualcosa. Mostra orgoglio la scena e fa focus su un dettaglio: lo stemma dei Cats forgiato su uno dei lati della fornacella.