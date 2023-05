La finale è interrotta da un sabotaggio: all’improvviso si solleva in campo una polvere arancione Clamorosa protesta degli attivisti britannici contro i combustibili fossili: interrotta da due invasori la finale della Premiership di rugby tra Saracens e Sale Sharks.

A cura di Paolo Fiorenza

Ancora una protesta e ancora clamorosa – visto il livello altissimo dell'evento interrotto – da parte di Just Stop Oil, l'organizzazione di attivisti ambientali britannica che si propone di fare pressione sull'opinione pubblica per indurre il governo a fermare la produzione di nuovi combustibili fossili. Stavolta ad essere presa di mira, ovviamente durante una diretta televisiva seguitissima, è stata la finale della Premiership di rugby tra Saracens e Sale Sharks.

Si tratta di uno degli avvenimenti sportivi più attesi Oltremanica, che si gioca nel tempio della palla ovale di Twickenham, gremito in ogni ordine di posti. Il match era al 20′, col punteggio di 6-6, quando un paio di attivisti ha scavalcato le barriere a bordo campo, lanciandosi a perdifiato verso il terreno di gioco e riuscendo a invaderlo prima che qualcuno potesse fermarli, nel bel mezzo dell'azione in corso.

I due invasori avevano con loro dei sacchi di polvere arancione che – una volta arrivati al centro del campo – hanno lanciato in aria, con grande effetto scenografico. A quel punto è stato il caos, con un paio di giocatori che hanno aiutato gli steward a bloccare gli attivisti e condurli fuori dal campo, mentre il pubblico – che aveva capito cosa stava accadendo, sulla scorta dei precedenti – li fischiava sonoramente. Il match è potuto comunque riprendere ed alla fine a laurearsi campioni sono stati i Saracens, usciti vincitori per 35 a 25.

L'azione di protesta è stata poi rivendicata dall'associazione ambientalista sul proprio profilo Twitter: "È TEMPO DI AFFRONTARE LA CRISI CLIMATICA. Due sostenitori di Just Stop Oil sono scesi in campo nella finale di Premiership di rugby di oggi. Continueremo a intraprendere azioni dirompenti fino a quando questo governo non fermerà i nuovi combustibili fossili".