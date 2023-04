Paura e caos al mondiale di biliardo: un uomo salta su un tavolo e lancia una polvere arancione Clamoroso gesto durante il campionato del mondo di biliardo, specialità snooker. Un uomo è sbucato all’improvviso dal nulla ed è saltato su un tavolo durante una partita, lanciando ovunque una sostanza arancione. Si è trattato di un gesto di protesta che è stato rivendicato poco dopo.

A cura di Paolo Fiorenza

Momenti di caos e anche comprensibile paura si sono vissuti al World Snooker Championship, il campionato del mondo di biliardo nella specialità snooker, che si sta svolgendo a Sheffield in Inghilterra. Il gioco è stato sospeso nel Crucible Theatre, l'arena che ospita il torneo, dopo che all'improvviso un uomo è saltato sul tavolo nel corso di una partita e ha lanciato ovunque una sostanza arancione sotto forma di polvere.

Si è trattato di un gesto di protesta da parte di manifestanti del gruppo ‘Just Stop Oil', che ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell'accaduto sul proprio account social e spiegato a cosa punta la protesta: "Alle 19:20 circa, due sostenitori di Just Stop Oil hanno interrotto il campionato mondiale di snooker al Crucible Theatre di Sheffield, interrompendo la partita. I due hanno proceduto a coprire i tavoli di vernice arancione in polvere prima di essere portati via dalla sicurezza e arrestati. Chiedono che il governo fermi immediatamente tutti i nuovi progetti britannici sui combustibili fossili e chiedono alle istituzioni sportive britanniche di intervenire nella resistenza civile contro le politiche di genocidio del governo".

Il post di rivendicazione di Just Stop Oil

Si è dunque trattato di un atto realizzato da ambientalisti: in diretta TV si è visto l'uomo con addosso una maglietta con la scritta ‘Just Stop Oil' spuntare dal nulla nell'inquadratura e mettere in atto il suo gesto nel vociare attonito del pubblico comprensibilmente sotto shock. A quel punto la partita tra Joe Perry e Robert Milkins al tavolo uno è stata ovviamente interrotta, mentre si è attivato subito il personale di sicurezza che ha prelevato di peso l'uomo e lo ha trascinato via, mentre le telecamere staccavano l'inquadratura.

Come rivendicato dall'organizzazione, i manifestanti in azione erano due, ma a una donna è stato impedito di fare la stessa cosa per interrompere la partita tra Mark Allen e Fan Zhengyi al tavolo due: in quel caso provvidenziale è stato l'intervento dell'arbitro che ha capito cosa stava accadendo e fermato la donna. I due manifestanti, un uomo di 30 anni e una donna di 52, sono stati arrestati con l'accusa di danneggiamento criminale ed entrambi sono ora in custodia di polizia.

Dopo la sospensione obbligata del gioco, gli addetti alle pulizie hanno portato gli aspirapolvere nel palazzetto e rimosso la polvere dove era possibile. Non sul tavolo uno, completamente impregnato: il World Snooker Tour deciderà se Perry e Milkins potranno continuare la loro partita al tavolo due una volta che il match tra Allen e Fan sarà stato completato.