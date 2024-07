video suggerito

La figuraccia del fenomeno della velocità: frena a metà rettilineo, eliminato dagli Europei Il 16enne Jake Odey-Jordan, favoritissimo per la vittoria nei 200 metri agli Europei Under 18 di atletica leggera, è stato clamorosamente eliminato in batteria per un incredibile atto di presunzione: ha frenato sul rettilineo finale quando aveva un vantaggio abissale. O almeno così credeva… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una lezione che Jake Odey-Jordan non dimenticherà per tutta la vita o almeno così spera chi ha a cuore la carriera di questo giovane fenomeno della velocità europea: bisogna restare umili e soprattutto rispettare il proprio sport e gli avversari, altrimenti si rischiano figuracce – e batoste – come quella che il 16enne atleta britannico ha incassato oggi agli Europei Under 18 di atletica leggera in corso di svolgimento a Banska Bystrica, in Slovacchia. Odey-Jordan stava dominando, come da pronostico, la propria batteria dei 200 metri, quando ha frenato – fin quasi a passeggiare – a metà rettilineo, sentendosi sicuro del passaggio del turno. Invece è stato il disastro. Fragoroso, doloroso, disonorevole.

Giovedì sono iniziati in Slovacchia i campionati europei Under 18 di atletica leggera, competizione con cadenza biennale giunta alla sua quarta edizione. I 200 metri piani vedevano al via un netto, nettissimo, favorito: il britannico Jake Odey-Jordan, peraltro abbondantemente sotto età, visto che a dicembre di quest'anno compirà soltanto 17 anni. Per questo ragazzo già velocissimo parlano i tempi: 20"55 di personale sui 200, secondo crono all-time in Europa tra gli Under 18.

La figuraccia di Odey-Jordan: frena e viene eliminato dagli Europei

Insomma un fenomeno con una grande carriera davanti, che tuttavia oggi ha preso una mazzata di quelle che possono fare malissimo. A meno che Jake – o chi gli è vicino – non faccia tesoro di questa esperienza per capire come ci si comporta nello sport ma anche nella vita. Perché presunzione e arroganza sono le vie più sicure al fallimento, come dimostra quanto accaduto sulla pista di Banska Bystrica.

Il 16enne britannico si ferma prima del traguardo e arriva quarto

Odey-Jordan è partito a razzo nella sua batteria dei 200, scavando già dopo la curva un abisso col resto del lotto. Il 16enne ha fatto qualche altra falcata al massimo della velocità, poi ha frenato quando mancava una cinquantina di metri al traguardo. Uno sguardo a sinistra, un altro a destra: ha visto il vuoto. A quel punto si è praticamente fermato, ma su di lui sono arrivati gli altri, che via via lo hanno passato poco prima della linea. Jake è arrivato quarto addirittura in 22"12 e poiché passavano il turno solo i primi tre classificati delle sette batterie, è stato clamorosamente eliminato, nello sconcerto dei telecronisti e sicuramente anche di tutta la squadra britannica, tradita proprio dalla sua punta di diamante.

Il risultato della batteria dei 200 metri agli Europei Under 18: Jake Odey-Jordan è quarto ed eliminato

Niente semifinale dunque per Odey-Jordan, mentre sabato pomeriggio ci sarà invece al via l'azzurro Diego Nappi, primatista italiano di categoria, che ha vinto la propria batteria facendo segnare il secondo tempo assoluto (21"32), appena un centesimo più alto di quello del portoghese Pedro Afonso. Nappi si giocherà dunque tutte le sue carte per centrare la finale dei 200, in programma sempre sabato in serata.