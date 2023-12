La figlia di Brock Lesnar a 21 anni è identica al papà, fortissima: ha stabilito un nuovo record La figlia del popolare wrestler Brock Lesnar ha conquistato la scena centrando un notevole record di lancio del peso. I fan sono rimasti a bocca aperta per la somiglianza con il papà.

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Buon sangue non mente. Mya Lesnar ha visto la sua popolarità schizzare nelle ultime ore grazie ad un bel successo sportivo. La poderosa atleta, figlia del celebre wrestler e lottatore Brock Lesnar, ha battuto il record di lancio del peso nello stato del Colorado. Un risultato notevole, quasi quanto la somiglianza con suo padre che non è passata certo inosservata.

Mya Lynn Lesnar ha dimostrato di aver ereditato dal papà anche una buona dose di forza fisica, coltivata poi con sacrifici e allenamenti. Questa ragazza 21enne appassionata di atletica leggere sta dimostrando di avere talento nella disciplina del lancio del peso. Ha fatto registrare per esempio un importante tentativo riuscito di 18.50 metri, che le ha permesso di battere il record del college. Un primato celebrato sui suoi canali social, con queste parole:"Un nuovo record personale e un nuovo record scolastico!! Sono felice di aver iniziato bene la mia stagione".

In tanti sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto per la prima volta le immagini di Mya. Impressionante la somiglianza con suo padre, vera icona del mondo del wrestling sotto contratto con la WWE. Il 46enne potrebbe tornare in azione sul ring nel prossimo gennaio in occasione della Royal Rumble. La sua attività nella WWE è ferma dalla SummerSlam di agosto quando ha perso il combattimento contro Cody Rhodes. Nonostante le 46 primavere il suo status di star del wrestling è intatto.

Leggi anche Una supercar stabilisce il nuovo record di velocità in retromarcia: lo scatto è impressionante

In alcune immagini caricate da Mia sui social balza subito agli occhi, oltre al fisico eccezionale, anche la somiglianza con suo padre. Bionda, lineamenti marcati e tanti muscoli per questa ragazza, che avrebbe avuto tutte le carte in regola per competere nella WWE. I commenti dei fan, sono emblematici e confermano lo stupore di chi subito ha notato come padre e figlia siano due gocce d'acqua: "Quella è al 100% la figlia di Brock! È fantastico, congratulazioni a lei", "Brock ha una figlia al college? Oh. È la sua immagine sputata", e un altro ha spiegato come fosse scontato che Mya avrebbe infranto record nel lancio del peso: "Porca miseria… ovviamente ha fatto registrare il record".