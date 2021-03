La Coppa Italia di volley è stata vinta da Conegliano che ha battuto in finale Novara, con una prova di forza che ha lasciato solo un set sul campo, per il 3-1 finale che ha celebrato ancora una volta la bravura e le qualità di Paola Egonu: l'azzurra è stata eletta MVP della partita. Per l'Imoco è la 55a partita consecutiva vinta e il secondo titolo stagionale dopo la conquista della Supercoppa. Per Conegliano si tratta dell'11° trofeo della sua storia, la seconda Coppa Italia consecutiva.

Anche Novara ha dovuto chinare la testa, strappando un solo set all'Imoco prima di capitolare in Coppa Italia: 25-17, 25-23, 22-25, 25-18 i parziali conquistati nella finale a Rimini, che hanno permesso a Conegliano di confermare la propria supremazia nel volley nazionale. La resistenza di Novara dura solamente il tempo di prendere le misure da parte dell'Imoco: un buon primo set poi ceduto 25-17, quindi un secondo combattuto e un terzo vinto di misura.

Poi, però, il crollo soprattutto sotto i colpi della Egonu. La Igor prova il tutto per tutto nel quarto e decisivo set ma l'Imoco in vantaggio non si fa più riprendere con il punto che vale la Coppa segnato proprio dall'opposta azzurra.

Orgogliosa di come abbiamo giocato: tutte si sono sacrificate per centrare il risultato visto che quando si gioca contro di noi le avversarie danno il 100% e oltre. E' un successo fondamentale per dare un senso importante a questa stagione.

Paola Egonu è stata poi eletta miglior giocatrice della finale, autrice di una prova immensa. Già in grado di fare la differenza segnando 42 punti nel quarto di finale contro Busto Arsizio, l'azzurra si è esaltata in finale di Coppa Italia contro Novara e ha messo a terra 37 punti (con un totale di 5 aces). Meritatissimo il premio di MVP per la fuoriclasse azzurra, che ha trascinato Conegliano al secondo trofeo stagionale, aiutata nell'occasione in attacco dalle schiacciatrici Miriam Sylla (20) e Kimberly Hill (8) anche loro tra le protagonisti del successo su Novara.