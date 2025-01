video suggerito

La cheerleader dei Dallas Cowboys piange e ride allo stesso tempo: cosa è successo nella partita NFL Michelle Siemienowski è la cheerleader dei Dallas Cowboys colpita alla testa dal calcio sbagliato del kicker Brandon Aubrey. La giovane non riesce a trattenere le lacrime per lo shock e il dolore provocati dal colpo incassato di spalle, ma sapendo di essere inquadrata si sforza di ridere, confortata dalle colleghe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Ridere e piangere allo stesso tempo, qualcosa che succede di rado. Se poi accade in una diretta televisiva con grande audience, la protagonista della vicenda assurge a notorietà mondiale, vista l'epoca social in cui viviamo. L'episodio ha visto una cheerleader dei Dallas Cowboys restare in lacrime dopo aver ricevuto una pallonata in testa mentre era di spalle al campo: la ragazza ha pianto di dolore, ma sapendo che in quel momento era inquadrata ha sorriso tra le lacrime.

I Cowboys affrontavano i Washington Commanders nella loro ultima partita della stagione regolare della NFL, un match tiratissimo vinto 23-19 dagli ospiti. L'incidente in questione è avvenuto in seguito ad un calcio malamente sbagliato dal kicker di Dallas, Brandon Aubrey. Il 29enne non solo ha consegnato il pallone ai Commanders consentendo loro di ripartire dalle 40 yard grazie alla penalità a favore, ma è stato capace di cogliere con precisione incredibile – ovviamente non voluta – la sventurata cheerleader che in quel momento si stava esibendo assieme alle colleghe, dando le spalle al campo ed essendo rivolta alle tribune dell'AT&T Stadium.

La cheerleader dei Dallas Cowboys colpita alla testa dal calcio sbagliato di Aubrey

Michelle Siemienowski ha incassato il duro colpo dietro la testa ed è crollata immediatamente a terra. Le sue compagne hanno interrotto immediatamente la loro esibizione per andare a sincerarsi delle condizioni della loro amica. Anche il punter di Washington, Tress Way, ha interrotto il riscaldamento a bordo campo per accertarsi che la ragazza stesse bene.

Accovacciata a terra, la giovane si è sforzata di sorridere nonostante il dolore, rassicurando gli altri che non era stata ferita in modo grave. Una seconda angolazione delle telecamere ha mostrato un cameraman che cercava di fermare l'ovale che si dirigeva verso le cheerleader, ma non è riuscito a evitare la collisione. Successivamente Michelle è stata inquadrata mentre riacquistava la calma e rideva, respirando profondamente e chiacchierando, anche se le lacrime che rigavano visibilmente le sue guance testimoniavano lo shock e il dolore per l'incidente.

La cheerleader californiana, ex ballerina dell'Università della California-Santa Barbara, ha poi pubblicato vari video dell'episodio sui propri social, rassicurando tutti: "Sto bene, per tutti quanti. Rivendicando il motto: piangi ora, ridi dopo!". Per Michelle è stata una serata due volta storta: non solo la botta in testa, ma anche la sconfitta che ha estromesso i suoi Cowboys dai playoff della NFL.