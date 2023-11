Julio Velasco è il nuovo ct della nazionale femminile di pallavolo: l’incarico partirà dal 1° gennaio Julio Velscao è stato nominato ufficialmente nuovo ct della nazionale di volley femminile e prenderà l’incarico a partire dal prossimo 1° gennaio. “La scelta più giusta in questo momento”, il commento a caldo della Federazione. Prende il posto di Davide Mazzanti sollevato dall’incarico lo scorso ottobre e ritorna su una panchina azzurra dopo 26 anni.

A cura di Alessio Pediglieri

Il dado è tratto: la Federazione Italiana di Pallavolo ha emesso una nota ufficiale nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre con cui ha confermato la nomina di Julio Velasco alla guida della nazionale femminile. Sarà dunque il tecnico argentino a prendere in mano il testimone lasciato da Davide Mazzanti dopo le recenti polemiche e i fallimenti agli ultimi Europei e il mancato raggiungimento della qualificazione olimpica.

Da oggi, ma con operatività effettiva solamente nel 2024, dal prossimo 1° gennaio, la panchina del volley femminile ha una nuova guida tecnica, il 71enne Julio Velasco, una figura che da sempre è legato a doppio filo sia al mondo della pallavolo che, in particolar modo, a quella targata Italia. Che tornerà ad allenare da ct 26 anni dopo la sua ultima esperienza azzurra, con la squadra maschile in quella straordinaria avventura irripetibile degli anni 90 in cui il nostro volley dominò in ogni ambito a livello mondiale.

"Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta" ha spiegato con entusiasmo il presidente federale Giuseppe Manfredi: "Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra." Parole che fanno seguito alla comunicazione ufficiale emessa dalla Federvolley qualche istante prima:

La Federazione Italiana Pallavolo comunica di aver affidato l'incarico di commissario tecnico della nazionale femminile a Julio Velasco. Per l’allenatore di La Plata, fino ad agosto direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, si tratta di ripartire con una nuova avventura sulla panchina azzurra. L’incarico di Velasco partirà dal 1° gennaio, questo il commento del presidente federale Giuseppe Manfredi: “Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra.

Per la storia di Velasco e la Federazione è un enorme cerchio che si chiude, rivolgendosi ad uno dei tecnici più amati, seguiti e vincenti della storia della pallavolo azzurra. In tempi non sospetti, proprio lo stesso Velasco aveva già sottolineato come fosse un sogno particolare poter colmare anche un ultimo "vuoto" nel suo impressionante curriculum da fenomeno, proprio ricoprendo un ruolo nel panorama femminile ai massimi livelli e la situazione che si è creata, unita alla disponibilità tra le parti, ha fatto il resto.

Velasco prenderà così il posto lasciato vacante da Davide Mazzanti che era stato sollevato dall'incarico di ct lo scorso 13 ottobre, tra le polemiche. Sotto la sua gestione, che aveva visto non poche frizioni con una parte dello spogliatoio e il gruppo ‘storico' di giocatrici, era arrivato un deludente 4° posto agli Europei e soprattutto la successiva mancata qualificazione diretta all'Olimpiade di Parigi, che ora verrà stabilita unicamente attraverso il posizionamento nel ranking. La Federvolley, che aveva fino all'ultimo sposato la linea di Mazzanti ha dovuto gettare la spugna e cercare di ricucire gli strappi, cambiando. E scegliendo Velasco, considerato "la scelta migliore". In attesa delle conferme sul parquet.