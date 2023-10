Mazzanti non è più CT dell’Italia femminile, è ufficiale: non c’erano i presupposti per proseguire Davide Mazzanti non è più il CT dell’Italia femminile: è arrivata la nota ufficiale da parte della Federvolley.

A cura di Vito Lamorte

Davide Mazzanti non è più il commissario tecnico della Nazionale Italiana femminile di volley. A dare l'annuncio è stata la federazione ma da tempo era chiaro che la storia era finita.

Dopo 7 anni è arrivata la decisione, peraltro già annunciata da tempo dagli stessi vertici federali, al termine di una stagione avara di soddisfazioni e ricca di veleni per il gruppo delle Azzurre: dopo il Mondiale terminato con il terzo posto l’Italia è emersa una frattura insanabile tra una parte delle giocatrici e il CT, che è diventata sempre più evidenti con la mancanza di risultati (eliminazioni ai quarti di Nations League, il quarto posto all’Europeo e il mancato pass olimpico per Parigi 2024) hanno accentuato ancora di più i malumori oltre alle clamorose assenze che ci sono state nel Preolimpico come Orro ed Egonu.

Non c'è ancora il nome del sostituto e i vertici non sembrano avere fretta nella scelta. Il nome che è stato pronunciato più volte per il ruolo di coach delle Azzurre è quello di Julio Velasco, ma la sua candidatura è vincolata all’accordo con la Uyba Busto Arsizio in A1.

Mazzanti è stato nominato CT della nazionale femminile nel 2017, quando l'Italia occupava l'8° posto nel ranking mondiale e al momento occupa il 5° posto. Il palmares in azzurro recita: Argento World Grand Prix (2017), Argento Campionato del Mondo (2018), Bronzo Campionati Europei (2019), Oro Campionati Europei (2021), Oro Volleyball Nations League (2022) e Bronzo Campionato del Mondo (2022).

Il comunicato della Federvolley: