Johnny Gaudreau e il fratello Matthew uccisi in bici da un’autista ubriaco: tragedia nella NHL Johnny Gaudreau, 31enne stella dei Columbus Blue Jackets, e il fratello minore Matthew sono stati uccisi da un’auto mentre viaggiavano in bicicletta: lutto nello sport USA e nella NHL. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Lutto nello sport USA e nella NHL. Johnny Gaudreau, 31enne stella dei Columbus Blue Jackets, e il fratello minore Matthew, 29 anni, sono rimasti uccisi dopo essere stati investiti da un'auto mentre viaggiavano in bicicletta nella loro città natale, Salem County in New Jersey. I due oggi dovevano essere al matrimonio della sorella Katie, previsto per oggi a Philadelphia.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di giovedì, quando un guidatore ha cercato di sorpassare un'auto ma ha investito i due mentre erano in bicicletta lungo la County Route 551. I due sono stat dichiarati morti sul posto. La polizia ha detto che l'autista, Sean M. Higgins, è sospettato di essere alla guida sotto l'influenza dell'alcol e ora è accusato di due capi di imputazione per omicidio stradale e incarcerato presso il penitenziario della contea di Salem.

Dopo che i fratelli Gaudreau sono stati identificati dalla polizia, la squadra di hockey della star della NHL ha scritto un tributo: "I Columbus Blue Jackets sono scioccati e devastati da questa tragedia inimmaginabile. Johnny non era solo un grande giocatore di hockey, ma soprattutto un marito, padre, figlio, fratello e amico amorevole".

Anche il commissario della National Hockey League, Gary Bettman, ha pronunciato un toccante omaggio per Johnny Gaudreau: "Sebbene lo spirito contagioso di Johnny per il gioco e le sue abilità spettacolari sul ghiaccio gli abbiano fatto guadagnare il soprannome ‘Johnny Hockey', era più di un semplice giocatore di hockey abbagliante; era un padre affettuoso e un amato marito, figlio, fratello e compagno di squadra che si faceva amare da ogni persona abbastanza fortunata da incrociare il suo cammino. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie Meredith; ai loro figli, Noa e Johnny; ai suoi genitori, Guy e Jane; e alle sorelle Kristen e Katie. E ci addoloriamo insieme ai suoi compagni di squadra, ai membri delle organizzazioni Blue Jackets e Flames, ai suoi numerosi amici nell'hockey e agli innumerevoli fan in tutto il mondo per i quali ha creato ricordi indelebili dentro e fuori dal ghiaccio".

Johnny Gaudreau, noto come "Johnny Hockey", ha giocato 11 stagioni nella NHL e stava per iniziare la sua terza stagione con i Blue Jackets dopo aver vestito per nove anni la casacca dei Calgary Flames.

Il trentunenne ha segnato 243 gol nel corso della sua carriera, mettendo a referto 743 punti giocando 763 partite e votato sette volte per l'All-Star Game.