Gli Europei di Tiro a Volo in corso di svolgimento a Osijek, in Croazia tornano a colorarsi d'azzurro. Jessica Rossi e Valerio Grazini, reduci dall'argento e dal bronzo conquistati in precedenza, hanno vinto l'oro nella prova mista del Trap. Una prova super quella della coppia italiana che è riuscita ad avere la meglio dei britannici Matthew Coward Holley e Charlotte Hollands. Ora la palla passa al commissario tecnico azzurro Pera che dovrà decidere chi portare alle Olimpiadi in vista del misto con Jessica Rossi, che è anche portabandiera della squadra italiana.

L'Italia può ancora esultare dunque negli Europei di Tiro a volo che si stanno svolgendo in Croazia. La coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Valerio Grazini ha chiuso la prova mista del Trap con il punteggio di 41 su 50. Un rendimento che ha permesso ai due portacolori italiani di mettersi alle spalle i britannici Matthew Coward Holley e Charlotte Hollands, che si sono fermati a 39. Una prova di forza notevole per Rossi-Grazini, che in precedenza avevano già conquistato rispettivamente un argento e un bronzo. Terzo posto per la Spagna, che ha superato la Slovacchia per 43-38

A questo punto il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Pera dovrà decidere chi portare alle Olimpiadi nel misto, al fianco di Jessica. La scelta dovrebbe ricadere su due profili, ovvero Mauro De Filippis, ex marito proprio della Rossi, e Grazini. Al momento nonostante il primo ne avrebbe comunque diritto, tutto lascia presagire che la preferenza ricada sul secondo, anche per un discorso di "feeling" con la sua compagna nel misto. Infatti il pass olimpico in questo caso appartiene al Paese.