Jessica Rossi scalpita in vista delle Olimpiadi di Tokyo in programma nella prossima estate. L'azzurra che assieme al ciclista Elia Viviani sarà portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura dei Giochi, ha conquistato la medaglia d'argento nel Trap, agli Europei di Tiro a Volo in corso a Osijek, in Croazia. Un risultato che non può che essere incoraggiante per la tiratrice che spera in Giappone di ripetere l'exploit di Londra 2012.

Ottime notizie dunque per i colori azzurri dalla Croazia. Jessica Rossi ha conquistato a medaglia d'argento nel Trap agli Europei di Tiro a Volo in corso a Osijek. La campionessa olimpica, uno degli atleti di punta della squadra italiana che si prepara a partecipare alle Olimpiadi, ha chiuso la sua gara con un totale di 41 su 50 alle spalle della russa Daria Semianova, oro con 44. Alle spalle della classe 1992 di Cento, la francese Carole Cormenier (32). Per la Rossi si tratta del terzo argento e della sesta medaglia individuale a livello continentale.

Un bel biglietto da visita dunque per Jessica Rossi in vista delle Olimpiadi in cui dovrà anche vestire i prestigiosi panni della portabandiera nella cerimonia d'apertura in coppia con il ciclista Elia Viviani. L'obiettivo primario è quello di andare a medaglia, con il sogno di bissare il prestigioso oro nel tap femminile conquistato alle Olimpiadi di Londra del 2012 quando fece registrare anche il record del mondo. Al suo attivo anche tantissimi altri successi, in Italia, in Europa e a livello mondiale, con il supporto costante del marito Mauro De Filippis, anche lui tiratore, con cui sta da quando aveva 17 anni.