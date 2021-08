Jacobs vince l’oro a Tokyo, Fabio Caressa perde la testa in telecronaca: “Storia! Storia! Storia!” Sky non ha i diritti delle Olimpiadi di Tokyo, ma Fabio Caressa non si è arreso ed ha voluto immortalare per i posteri la sua telecronaca della finale dei 100 metri vinta dall’azzurro Marcell Jacobs. Dal divano di casa sua, Caressa ha dato fondo a tutta la potenza della sua ugola: un modo per tenere la voce allenata…

Memorizzate bene cosa stavate facendo oggi domenica 1 agosto 2021 alle ore 14:50. Tra qualche anno – o decennio – qualcuno potrebbe farvi la classica domanda: "Ma tu dov'eri quando vincemmo la medaglia d'oro alle Olimpiadi nei 100 metri?". Sono quei momenti epocali, quegli attimi che fanno la storia. E qui davvero si parla di attimi, visto che Marcell Jacobs è volato sul rettilineo della pista di Tokyo in 9 secondi e 80 centesimi.

Qualcuno ha deciso di immortalare per i posteri dove fosse e cosa facesse in quegli istanti di gloria: si tratta di Fabio Caressa, telecronista di punta di Sky Sport, reduce dal racconto – epico, come suo costume – dell'altrettanto trionfale finale dei campionati Europei vinti dall'Italia a Wembley contro l'Inghilterra. Caressa ha dunque pubblicato su Tik Tok la sua personalissima telecronaca della finale dei 100 metri di Tokyo: la postazione è chiaramente il divano di casa sua, il microfono è quello dello smartphone con cui sta registrando la corsa cui assiste dalla TV.

Il buon Fabio parte con un "Dai Marc…" abbastanza di stima, poi dai 50 metri in poi – mentre Jacobs si distende con le sue falcate ampie e possenti – dà sfogo a tutta la sua proverbiale esuberanza vocale: "Vai Marcell… vai Marcell… vai Marcell! Orooo, orooo! Storia! Storia! Storia!". Che non sarà "andiamo a Berlino", ma gli si avvicina per il livello altissimo della vittoria azzurra. In attesa di rituffarsi nelle telecronache calcistiche della prossima stagione, Caressa sta dunque trascorrendo le classiche ‘vacanze di lavoro', in cui si tiene in allenamento sul volume dei decibel emessi dalla sua ugola…