Jacobs vince a Lodz dopo 6 mesi ma non è convinto: “Ho fatto più fatica di altre volte”

A cura di Fabrizio Rinelli

Marcell Jacobs torna in pista e lo fa nel migliore dei modi. Il velocista lombardo ha fatto il suo esordio stagionale in Polonia vincendo la finale dei 60 indoor del meeting polacco di Lodz con un tempo di 6”57, dopo una partenza stentata. L’azzurro ha vinto davanti al polacco Kopec che gli finisce a 3/100. È la diciannovesima vittoria di fila in questa specialità da parte del campione mondiale ed europeo e oro alle ultime Olimpiadi, capace di tornare alla vittoria alla sua prima uscita stagionale a sei mesi dall'ultima volta, ovvero dalla notte dell'oro sui 100 metri agli Europei di Monaco di Baviera.

Jacobs ha fatto dunque la sua prima apparizione in pista in questa stagione nel migliore dei modi rimettendosi in gioco dopo il mese trascorso in ritiro a Dubai. Il campione azzurro si è allenato senza particolari intoppi fisici ma al termine di questa vittoria ha sottolineato come non fosse completamente soddisfatto: "Il tempo mi soddisfa fino a un certo punto. Cercheremo di capire la prima parte, ho fatto più fatica di altre volte – ha spiegato ai microfoni di Rai Sport – Stiamo lavorando per i 100 metri ma non posso dire di essere soddisfatto. C’era da togliere un po’ di ruggine. La gara è un’altra storia rispetto agli allenamenti e oggi si è visto”.

Jacobs non ha iniziato benissimo la sua gara ma poi si è migliorato arrivando poi a una vittoria che lo fa ben sperare per il futuro. "Non posso ammettere di essere soddisfatto a livello cronometrico, ma era giusto tornare in gara e togliere un po' di ruggine – ha detto al termine della sua vittoria – Mancava questa adrenalina, quando sei in gara è tutta un'altra cosa". A Jacobs viene chiesto come vive in questo momento la notorietà dopo il successo alle Olimpiadi e non solo:

"Nel migliore dei modi, è quello che ho desiderato fin da piccolo, cerco di far divertire le persone che vengono a guardami, magari oggi non tanto ma prometto che andrà meglio". Jacobs è atteso ora dall'appuntamento dei campionati italiani, poi soprattutto gli Europei fondamentali per Jacobs: "Sono una tappa di passaggio perché non voglio sbagliare nulla ed arrivare al Mondiale al massimo della forma, visto che è l'unica medaglia che mi manca e voglio prenderla".