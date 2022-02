Italrugby demolita dall’Inghilterra 33-0: è la 34ª sconfitta consecutiva nel 6 Nazioni All’Olimpico l’Italia crolla sotto i colpi inglesi: una autentica disfatta, 33-0, per la 34a sconfitta consecutiva nel Torneo. Fra due settimane sfida all’Irlanda, a Dublino.

A cura di Alessio Pediglieri

Proprio non ci siamo: l'Italia della palla ovale raccoglie l'ennesima umiliazione in campo internazionale e ritorna a far parlare di sè in modo assolutamente negativo. Nel secondo turno del 6 Nazioni ha subito una autentica disfatta contro l'Inghilterra, 33-0 arrivando a quota 34 incontri persi consecutivi laddove si sfidano i migliori XV del panorama dell'emisfero Nord. È accaduto davanti al proprio pubblico, all'Olimpico con la nostra nazionale distrutta dai britannici e oramai una vittoria manca dal lontano 2015.

È andata ancora peggio della gara d'esordio, disputata contro il XV francese e persa 37 – 10 domenica scorsa: contro gli inglesi non c'è stato spazio nemmeno per un punto d'onore proprio quando il pubblico ha potuto ritornare sulle tribune dello stadio provando a incitare gli azzurri in quella che era sulla carta una gara difficile. Non certo un confronto da uscirne umiliati e distrutti. L'Inghilterra ha tenuto in pugno il match dal 1′ minuto alla fine, andando con regolarità e una facilità impressionante a meta. Alla fine se ne contano cinque: con Smith al 9′, George al 19′ e al 39′, Daly al 44′ e Sinckler al 73′.

Molto bravi i britannici ma anche impacciati e grossolani gli azzurri che hanno sbagliato troppo, permettendo al XV avversario di allungare nel primo quarto con un parziale importante, 14-0. L'Italia prova a reagire e tiene l'Inghilterra sperando di andare a riposo senza un passivo più grave ma ancora una volt si spegne la luce e cala il buio. Stephen Varney si dimentica degli avversari prova un no look ma l'ovale del mediano di mischia finisce in presa britannica e così avviene il crollo anche delle ultime speranze: Jamie George prende e scappa, chiudendo con due mete personali e un +21, di fatto l'incontro a metà gara a favore della ‘Rosa' britannica.

Gli azzurri ci provano ma il divario tecnico e il gap nel tabellino sono schiaccianti: si perdono le mischie, ci si vota all'attacco ma la difesa dell'Inghilterra tiene e gestisce la situazione con l'Italia che perde troppi ovali a favore di un avversario diligente e spietato che alla fine chiude con un perentorio 33-0. Adesso si attende il terzo turno nel 6 Nazioni quando fra due domeniche si sfiderà l'Irlanda, nella sua tana, all'Aviva Stadium di Dublino. Altro match che si annuncia sin da subito proibitivo per un'Italia che sa solo perdere.

Per l’Italia nel Sei Nazioni 2022 è la 2a sconfitta: la 34a consecutiva nel Torneo

L'amarezza resta tantissima anche perché alcuni attacchi gli azzurri li hanno anche portati, ma sono stati i troppi errori a rovinare tutto. Rammarico non tanto per una sconfitta quanto per una disfatta umiliante. "Abbiamo concesso troppo e quando giochi contro l'Inghilterra diventa tutto più difficile" ha sentenziato il capitano del XV azzurro, Michele Lamaro, a fine match. "Troppe occasioni sprecate soprattutto in attacco, dovevamo fare meglio, anche perché in difesa bene o male avevamo anche tenuto".