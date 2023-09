Italia-Uruguay di rugby oggi ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: l’orario della partita Italia-Uruguay è la seconda partita della Nazionale ai Mondiali 2023 di rugby. Si gioca alle 17:45 a Nizza e il match sarà trasmesso in diretta TV e in streaming sui canali di Rai e Sky.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia scende in campo contro l'Uruguay per la seconda partita dei Mondiali di rugby che si stanno svolgendo in Francia. Dopo il buon esordio contro la Namibia, la squadra guidata da Kieran Crowley vuole stupire ancora e a Nizza se la vedranno contro i temibili uruguaiani oggi, mercoledì 20 settembre, alle ore 17.45 allo Stade de Nice. La diretta TV e streaming sarà disponibile sulla Rai e su Sky.

Gli Azzurri sono inseriti nella Pool A della Rugby World Cup 2023 e cercano il secondo acuto per potersi giocare una storica qualificazione ai quarti contro All Blacks e Francia o la conquista matematica del terzo posto nel girone e di conseguenza l’accesso diretto ai Mondiali 2027. L'Italia ha vinto per 52-8 nella partita d’esordio mentre l’Uruguay ha perso 27-12 contro la Francia in un match che ha comunque dimostrato quanto i sudamericani possano essere pericolosi, in particolare nel punto d’incontro.

Il CT Crowley ha annunciato la formazione e ci saranno 4 cambi rispetto a quella che ha battuto la Namibia: Capuozzo torna nel ruolo di estremo, Allan apertura con Pani all'ala e Paolo Garbisi primo centro. Il fratello Alessandro gioca mediano di mischia. Ci sarà una coppia di fratelli anche in mischia, con Lorenzo e Niccolò Cannone. Ultimo cambio in prima linea con Riccioni titolare al posto di Ferrari.

Dove vedere Italia-Uruguay in diretta tv e in chiaro

Italia-Uruguay dei Mondiali 2023 di rugby sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 2 mentre per gli abbonati a Sky il canale di riferimento sarà Sky Sport Arena (canale 204). La Rai manderà in onda 19 partite della rassegna iridata, comprese quelle degli Azzurri, mentre la piattaforma satellitare proporrà tutti gli incontri in calendario, dalla gara inaugurale alla finalissima del 28 ottobre.

Italia-Uruguay, dove vederla in diretta streaming

La seconda partita dell'Italrugby ai Mondiali 2023 sarà visibile in diretta streaming: gratuitamente su Rai Play, sia da pc che da altri dispositivi mobile; che su Sky Go, per gli abbonati. La gara si potrà seguire anche su NOW, servizio on-demand e in diretta a pagamento di Sky.