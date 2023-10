Inghilterra-Sudafrica di rugby oggi in semifinale ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: l’orario Inghilterra-Sudafrica è la sfida valida per la seconda semifinale dei Mondiali di Rugby 2023 in Francia. Il match si giocherà oggi, sabato 21 ottobre, alle ore 21:00. Qui tutte le informazione su dove vederla in diretta TV e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di rugby 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inghilterra-Sudafrica è la sfida valida per la seconda semifinale dei Mondiali di Rugby 2023 in Francia. Il match si giocherà oggi, sabato 21 ottobre, alle ore 21:00. Una partita che si preannuncia spettacolare tra due compagini capaci di giocare fino a questo momento un Mondiale a dir poco perfetto. L’Inghilterra ha infatti vinto tutte le gare della prima fase ma non si aspettava di certo di dover faticare tantissimo per battere le Fiji ai quarti che si sono rivelate essere avversario assolutamente caparbio e di valore.

Per quanto riguarda il Sudafrica invece, la nazionale africana dopo aver chiuso la Pool B al secondo posto a causa della sconfitta patita contro l’Irlanda si è poi ripresa successivamente. Il successo contro la Francia padrone di casa ai quarti di finale ha dato maggiore coraggio al Sudafrica per affrontare ora un match così ostico contro Inghilterra. Una sfida, che per due volte è stata la finale della Rugby World Cup nel 2007 e nel 2019. Gli Springboks tre volte campioni, cercano la quarta finale, mentre l'Inghilterra campione nel 2003, la quinta. Qui tutte le informazione per sapere dove vedere la semifinale dei Mondiali di Rugby in diretta tv, in chiaro e in diretta streaming.

Dove vedere Inghilterra-Sudafrica di Rugby in diretta TV

La diretta TV della semifinale dei Mondiali di Rugby tra Inghilterra e Sudafrica sarà disponibile per tutti gli appassionati in diretta tv e in chiaro su Rai Sport HD (canale 58) e per tutti gli abbonati sulla piattaforma satellitare di Sky su Sky Sport Uno (canale 201). La telecronaca dell'incontro è affidata a Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti.

Leggi anche Quando si giocano i quarti dei Mondiali di Rugby e cosa serve all’Italia per qualificarsi

Inghilterra-Sudafrica di Rugby dove vederla in streaming

Argentina-Nuova Zelanda sarà fruibile inoltre anche in diretta streaming sulla piattaforma di Rai Play disponibile su dispositivi mobili tramite app e al sito attraverso collegamento alla rete. In alternativa, gli abbonati a Sky invece potranno vedere la semifinale di Rugby in streaming attraverso l'app di Sky Go e Now disponibile esclusivamente su dispositivi mobili come smartphone e tablet.