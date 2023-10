Italia-Ucraina di volley maschile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming Italia-Ucraina si sfideranno stasera, martedì 3 ottobre, a Rio de Janeiro in un match valido per il torneo preolimpico di pallavolo maschile. L’orario d’inizio è le 22. La sfida non si potrà seguire in diretta TV in chiaro.

A cura di Alessio Morra

Attraverso il torneo preolimpico, l'Italia cerca la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La squadra di pallavolo maschile guidata da Fefé De Giorgi, che ha recentemente conquistato la medaglia d'argento agli Europei, dopo aver sconfitto Repubblica Ceca e Qatar stasera affronteranno l'Ucraina, in un incontro che si potrà seguire in diretta TV su Sky.

L'Italia di pallavolo maschile vuole togliersi ogni tipo di pensiero e va a caccia del pass per le Olimpiadi 2024. Per ottenerlo ‘basta' arrivare nelle prime due posizioni della pool A del torneo pre-olimpico che si disputa in Brasile. L'Italia ha già vinto due partite e dovrà sfidare, dopo l'Ucraina che affronterà stasera, Germania, Iran, Cuba e Brasile. Va ricordato, in ogni caso, che nella peggiore delle ipotesi ci sarebbe un'ulteriore chance di qualificarsi per Parigi.

La squadra che ha a disposizione il tecnico Fefé De Giorgi:

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 5. Alessandro Michieletto, 20. Tommaso Rinaldi.

Centrali: 14. Gianluca Galassi, Leandro Mosca, 13. Lorenzo Cortesia, 28. Giovanni Sanguinetti.

Opposti: 23. Alessandro Bovolenta, 16. Yuri Romanò.

Liberi: 7. Fabio Balaso, 10. Leonardo Scanferla

Dove vedere Italia-Ucraina di pallavolo maschile in TV: il canale in chiaro

Dove vedere in TV la partita di pallavolo tra Italia e Ucraina? L'incontro del torneo preolimpico di pallavolo è in programma alle 22 ora italiana, ma non sarà visibile in chiaro. La Diretta TV sarà solo su Sky, che la trasmetterà sul canale 205.

Italia-Ucraina , dove vederla in streaming

Italia-Ucraina sarà invece visibile in streaming. Potranno farlo gli abbonati Sky, con Sky Go, ma anche quelli di NOW. Inoltre c'è la possibilità di seguirla anche attraverso la piattaforma VolleyballWorld TV, che però è sempre a pagamento.

A che ora gioca l’Italia di volley maschile contro l'Ucraina per le qualificazioni a Parigi 2024

La partita tra l'Italia e l'Ucraina valida per il torneo preolimpico si gioca stasera martedì 3 ottobre, si comincia alle ore 22 italiane. Tutte le gare della Pool A si disputano a Rio de Janeiro.