Italia-Slovenia di volley femminile oggi alle qualificazioni alle Olimpiadi, dove vederla in TV e streaming: l’orario L’Italia femminile del volley torna in campo per il secondo impegno del preolimpico: dopo la vittoria per 3-0 contro la Corea del Sud tocca alla Slovenia.

A cura di Ada Cotugno

Il cammino delle azzurre verso le Olimpiadi è già cominciato: dopo l'esordio con la Corea del Sud battuta per 3-0 l'Italia del volley affronterà la Slovenia nella seconda partita di questo torneo preolimpico. L'obiettivo per l'Italvolley femminile sarà quello di mettere in cassaforte la qualificazione e strappare un pass per Parigi 2024 senza dover attingere dal ranking.

Un vero e proprio riscatto necessario dopo gli Europei conclusi al quarto posto e con tante polemiche, soprattutto nei giorni successivi alla fine del torneo: le discussioni tra il c.t. Mazzanti e Paola Egonu hanno dominato la scena e a Laoz le ragazze azzurre avranno il compito di gettarsi tutto alle spalle e puntare verso i Cinque Cerchi.

Per qualificarsi alle prossime Olimpiadi tramite questo torneo preolimpico l'Italia dovrà piazzarsi in una delle prime due posizioni della Pool C, dove è stata inserita assieme a USA, Polonia, Thailandia, Corea del Sud, Germania, Slovenia e Colombia.

Dove vedere Italia-Slovenia di pallavolo femminile in TV: il canale in chiaro

La partita Italia-Slovenia sarà trasmessa in tv anche in chiaro su Rai Due. Come già accaduto in occasione degli Europei la RAI trasmetterà in chiaro tutte le partite della Nazionale Italiana al Torneo di Qualificazione Olimpica di pallavolo femminile 2023.

Italia-Slovenia, dove vederla in streaming gratis

La seconda partita del preolimpico tra Italia e Slovenia si potrà seguire anche in diretta streaming sul sito RaiPlay e tutti gli incontri saranno anche disponibili, per gli abbonati, sulla piattaforma volleyballworld.tv.

A che ora gioca l’Italia di volley femminile contro la Slovenia per il torneo preolimpico

La gara tra Italia e Slovenia, valida per la seconda del torneo preolimpico verso Parigi 2024, è fissata per domenica 76 settembre 2023 alle ore 20:45.