Italia-Repubblica Ceca di volley maschile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming

A cura di Vito Lamorte

L'Italia fa il suo esordio nel torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 contro la Repubblica Ceca: gioca oggi, sabato 30 settembre 2023, alle ore 18.30 ore italiane. La partita si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Sky.

Gli Azzurri saranno protagonisti nella Pool A con Brasile, Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca e Qatar: tutti i match verranno disputati a Rio de Janeiro. Il regolamento del Preolimpico prevede 6 posti, due per ognuno dei tre gironi: ogni pool è composta da 8 squadre e quindi la selezione di Fefé De Giorgi dovrà cercare di arrivare tra i primi due posti del suo raggruppamento.

Una volta terminata la competizione, verranno messe in palio altre quote in base al ranking mondiale FIVB, dove l'Italia si trova al momento in terza posizione dietro a Polonia e Stati Uniti d'America. Questo l'elenco dei convocati per le partite del Preolimpico:

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 5. Alessandro Michieletto, 20. Tommaso Rinaldi.

Centrali: 14. Gianluca Galassi, Leandro Mosca, 13. Lorenzo Cortesia, 28. Giovanni Sanguinetti.

Opposti: 23. Alessandro Bovolenta, 16. Yuri Romanò.

Liberi: 7. Fabio Balaso, 10. Leonardo Scanferla

Dove vedere Italia-Repubblica Ceca di pallavolo maschile in TV: il canale in chiaro

La partita Italia-Repubblica Ceca sarà disponibile in diretta TV su Sky, con canale di riferimento Sky Sport Max (numero 205).

Italia-Repubblica Ceca, dove vederla in streaming

La gara tra Italia e Repubblica Ceca si potrà seguire in streaming su Sky-Go, per gli abbonati Sky; su Now e sempre a pagamento su Volleyball World Tv, al costo di 7,99 euro al mese.

A che ora gioca l’Italia di volley maschile contro la Italia-Repubblica Ceca per le qualificazioni a Parigi 2024

Italia-Repubblica Ceca, prima partita del Torneo Preolimpico maschile, si disputerà sabato 30 settembre 2023 alle ore 18:30.