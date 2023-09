Italia-Polonia di volley femminile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming: l’orario L’Italia affronta la Polonia nella partita decisiva del Torneo di Qualificazione Olimpica di volley femminile: si gioca domenica 24 settembre 2023 alle ore 20:30 a Lodz, in Polonia. Dove seguire la partita in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia si giocherà la qualificazione alle prossime Olimpiadi contro la Polonia nell'ultima partita del Torneo di Qualificazione Olimpica di volley femminile: si gioca oggi, domenica 24 settembre 2023, alle ore 20:30 a Lodz, in Polonia. La partita non verrà trasmessa in diretta TV da nessuna rete nazionale ma si potrà vedere in streaming a pagamento su Volleyball World Tv.

Dopo aver infilato un poker di vittorie contro avversarie abbordabili come Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia le Azzurre si son ritrovate di fronte alle avversarie più complicate della Pool A nelle tre sfide che decideranno la qualificazione ai Giochi Olimpici 2024 a Parigi. La sconfitta con gli USA e la vittoria con la Germania tiene la squadra di Mazzanti in vetta alla classifica ma Sylla & co condividono la vetta con le americane e le polacche, con cui disputeranno un vero e proprio spareggio per la qualificazione per la prossima manifestazione a cinque cerchi.

Quella contro la Polonia sarà una sfida difficilissima, visto che a Lodz il pubblico proverà a fare la sua parte per supportare le proprie beniamine e le spingerà ad ottenere il pass per volare in Francia il prossimo anno.

Dove vedere Italia-Polonia di pallavolo femminile in TV: il canale in chiaro

La partita Italia-Polonia non sarà disponibile in diretta TV in chiaro sulla Rai e su nessun altro canale televisivo italiano: nessuno ha acquisito i diritti delle partite del Torneo di Qualificazione Olimpica di pallavolo femminile 2023.

Italia-Polonia, dove vederla in streaming

La gara tra Italia e Polonia si potranno seguire in streaming a pagamento su Volleyball World Tv, al costo di 7,99 euro al mese.

A che ora gioca l’Italia di volley femminile contro la Polonia per le qualificazioni a Parigi 2024

Italia-Polonia, sesta e ultima partita del Torneo Preolimpico, si disputerà domenica 24 settembre 2023 alle ore 20:30.