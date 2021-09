Italia pigliatutto nel Polo: azzurre campionesse d’Europa, l’Inghilterra si arrende ancora Prosegue il momento magico dello sport italiano, con le azzurre che si sono laureate campionesse d’Europa nel Polo. Una settimana dopo il trionfo della nazionale maschile successo anche per il team femminile, che ha vinto il secondo titolo continentale della propria storia battendo ancora l’Inghilterra.

A cura di Marco Beltrami

Proprio come accaduto nella pallavolo, l'Italia si è rivelata imbattibile anche nel Polo conquistando dopo il titolo continentale maschile anche quello femminile. Le ragazze azzurre si sono laureate campionesse d'Europa battendo ancora una volta in finale l'Inghilterra. Festa grande dunque per le azzurre che hanno così conquistato il secondo oro europeo dopo quello del 2018. Prosegue il momento magico dell'Italia dello sport, reduce da mesi di successi e grandi soddisfazioni in tantissime discipline.

Alla terza finale in tre edizioni, la nazionale femminile italiana di Polo ha dunque centrato il bis. Le azzurre, Ginevra Visconti, Alice Coria, Maitana Marrè, Camila Rossi, hanno trionfato in occasione dell'U.S. Polo Assn. FIP Ladies European Polo Championship, al Polo Club La Mimosa di Pogliano Milanese. 6.5-6, questo il risultato che ha permesso alle nostre atlete contro l'Inghilterra in una giornata contraddistinta dalla pioggia (basti pensare che proprio a causa del maltempo, l'Irlanda l'ha spuntata sulla Germania ai rigori, con il match non disputato). Dopo l'exploit di Chantilly e l'argento di Villa a Sesta, secondo oro dunque per le ragazze del Polo che arriva una settimana dopo quello conseguito dall'Italia maschile agli Europei di Sotogrande, in Spagna.

Grande soddisfazione da parte del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola: "Dopo aver ottenuto la scorsa settimana a Sotogrande in Spagna il titolo di Campione d’Europa di Polo l’Italia si è laureata oggi a Pogliano Milanese Campione d’Europa anche per la categoria femminile, battendo le fortissime avversarie inglesi in una finale mozzafiato. Due successi a distanza di una settimana l’uno dall’altro che inorgogliscono tutto il mondo degli sport equestri e che confermano l’Italia tra le più forti nazioni del continente".