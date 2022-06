Italia oro nella spada agli Europei di scherma! Trionfo storico per gli azzurri Grande impresa degli Azzurri della Scherma. Di Veroli, Cimini, Vismara e Santarelli hanno vinto la medaglia d’oro nella spada maschile a squadre, oro che mancava da 23 anni.

A cura di Alessio Morra

L'Italia continua a vincere medaglie nei campionati Europei di Scherma. Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Federico Vismara ed Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro nella spada maschile a squadre, un oro che mancava in questa specialità dal 1999. Gli Azzurri in finale hanno sconfitto Israele.

Un'altra medaglia per l'Italia negli Europei di Scherma che si stanno disputando in Turchia, precisamente ad Antalya. Ma questo oro conta forse un po' di più degli altri. Perché l'Italia nella scherma ha sempre giganteggiato, ma da ben 23 anni non riusciva a vincere l'oro nella spada maschile a squadre. Ma anche questo tabù è stato sfatato. L'Italia ha battuto nella finale degli Europei Israele, in una finale che non è stata mai troppo in discussione e si è chiusa con il punteggio di 45 a 32. La medaglia sul collo la metteranno Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Federico Vismara e Davide Di Veroli.

Gli Azzurri partono forte, battono nettamente la Repubblica Ceca (45-34), poi si liberano della Svizzera nei quarti, sfida giocata punto a punto (45-41). La semifinale è stata straordinaria. Perché l'Italia ha vinto 45-44 contro la Francia, e ha trionfato dopo essere stata dietro di ben otto punti a metà partita. Di Veroli ha guidato la rimonta e regalato la finale all'Italia, mentre i transalpini si sono dovuti accontentare del bronzo (ko i danesi).

Finale gestita con intelligenza dall'Italia, Israele è andata sotto 7-3, poi 13-6. Cimini è sceso in pedana e ha allungato sul 20-9. Di Veroli ha portato la squadra azzurra sul +13, che, più o meno, è stato sempre il vantaggio degli italiani che hanno chiuso vincendo 45-32.

L'Italia domina nel medagliere con 4 ori e 13 medaglie complessive. Nessuno meglio di noi, e di medaglia ne arriverà un'altra perché l'Italia femminile del fioretto è in pedana per l'oro contro la Francia.