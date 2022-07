Italia medaglia d’argento nella spada a squadre femminile ai Mondiali 2022: vince la Corea del Sud L’Italia perde contro la Corea del Sud e deve accontentarsi della medaglia d’argento nella finale di spada femminile a squadre ai Campionati del Mondo Assoluti 2022 al Cairo.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia non riesce ad avere la meglio sulla Corea del Sud e deve accontentarsi della medaglia d'argento nella spada a squadre femminile ai Campionati del Mondo Assoluti 2022. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola hanno perso 45-37 nella finale contro le coreane, che si sono dimostrate fin da subito più concentrate. Tanti rimpianti per una finale in cui le azzurre sono partite malissimo e non sono mai riuscite a riprendere le avversarie, nonostante in più di qualche situazione lo svantaggio era stato ridotto al minimo. Le vicecampionesse olimpiche hanno fatto valere la loro forza e, nonostante le azzurre hanno provato ad arginarle, alla fine si sono portate a casa l'oro iridato meritatamente.

La partenza è stata davvero in salita e il divario in alcuni momenti ha toccato anche il -9 ma piano piano è iniziata una bella cavalcata che ha visto ricucire lo strappo fino al -2 (27-25) dopo il buon assalto di Isola contro Lee. La coreana ha reagito e ha chiuso la sua gara sul 30-26, poi il resto lo ha fatto la Song con la Fiamingo: la siciliana è andata subito in difficoltà e poi è stata costretta a rischiare il tutto per tutto. La contesa si è chiusa sul 45-37 per le coreane.

Il team composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola nei turni preliminari di ieri aveva vinto contro l'Uzbekistan 45-22 e la Romania 45-28, mentre oggi ha avuto la meglio ai quarti sulla Svizzera (45-33) e poi ha staccato il pass per la finale dopo un assalto strepitoso contro la Francia. L’Italia porta a casa la quinta medaglia ma manca ancora l’oro. Le spadiste azzurre sono tornate in una finale mondiale dopo 13 anni, visto che l'ultima volta era ad Antalya 2009: in quel caso l'Italia vinse il titolo, mentre è arrivata la medaglia d'argento.

