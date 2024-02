Italia-Inghilterra di Rugby oggi al Sei Nazioni, orario TV e dove vederla in chiaro e streaming su TV8 Oggi sabato 3 febbraio alle 15:15 allo Stadio Olimpico di Roma si gioca Italia-Inghilterra, partita valida per il Sei Nazioni 2024, con il debutto azzurro del neo coach Gonzalo Quesada. Diretta TV in chiaro su Tv8 e in streaming senza pagamento aggiuntivo su tv8.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Sei Nazioni 2024 è iniziato venerdì sera con Francia-Irlanda e oggi, sabato 3 febbraio con la doppia sfida Italia-Inghilterra e Galles-Scozia. Il più antico prestigioso torneo dell’Emisfero Nord vedrà il XV azzurro del nuovo ct Gonzalo Quesada alle ore 15.15 scendere in campo allo stadio Olimpico di Roma, per sfidare l’Inghilterra, la miglior squadra europea all’ultimo Mondiale, dove ha ottenuto il terzo posto dietro a Sudafrica e Nuova Zelanda. La partita fra Italia e Inghilterra sarà visibile in chiaro e gratis sul canale Tv8 e in streaming gratuito sul sito tv8.it.

Un impegno non assolutamente facile per la nazionale italiana in questo esordio del Sei Nazioni 2024. Per l’Italia questa non sarà la 25esima edizione del Sei Nazioni con la nostra Nazionale presente e segnerà l’avvio di un nuovo ciclo al termine della scorsa Rugby World Cup con una nuova guida tecnica. Per il neo coach Gonzalo Quesada sarà un debutto sulla panchina del Belpaese non facile trovandosi come avversaria l’Inghilterra, una delle poche Nazionali mai battute dagli Azzurri e miglior squadra europea agli ultimi Mondiali.

Partita: Italia-Inghilterra

Quando: Sabato 3 febbraio

Orario: 15:15

Dove: Stadio Olimpico di Roma

Diretta TV: tv8 in chiaro e Sky

Diretta streaming: tv8.it in chiaro e SkyGo e NOW

Dove vedere Italia-Inghilterra in diretta TV

La partita fra Italia e Inghilterra in programma oggi a partire dalle 15:15, sarà visibile in diretta TV sia in chiaro sul canale Tv8, sia a pagamento per i soli abbonati, sempre in diretta televisiva sul canale satellitare di Sky, Sky Sport Uno.

Italia-Inghilterra, dove vederla in diretta streaming

Per chi vuole seguire Italia-Inghilterra in diretta streaming può farlo in diversa maniera. Gratuitamente collegandosi al portale senza ulteriori pagamenti e visibile a tutti, tv8.it oppure, per gli abbonati Sky, utilizzando l'applicazione mobile SkyHo oppure sfruttando il servizio on demand di NOW.

Sei Nazioni, le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Il coach azzurro Gonzalo Quesada, ha annunciato la lista dei convocati per le prime due partite del 6 Nazioni 2024: si tratta di un gruppo formato da 34 giocatori, con 20 avanti e 14 tre-quarti. 5 i giocatori convocati ancora senza presenze con la Nazionale. Tra gli inglesi, Marcus Smith è in dubbio per la partita di apertura dell’Inghilterra al Sei Nazioni contro l’Italia. Il numero 10 degli Harlequins si è dovuto fermare per un problema fisico durante l’allenamento della nazionale a Girona, in Spagna, dove il XV della Rosa si sta preparando al Torneo. Nel XV italiano, Quesada ha già anticipato che metterà mano pochissimo evitando troppe novità tutte insieme e sperando nella forza del gruppo per fare un ottimo debutto.