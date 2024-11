video suggerito

Italia-Georgia di rugby oggi in TV, dove vederla in chiaro e in streaming: a che ora si gioca Italia-Georgia, amichevole valida per le Autumn Nations Series 2024 di rugby si gioca a Genova allo Stadio Luigi Ferraris. Fischio di inizio alle 14:40, diretta in chiaro sia in TV sia in streaming su Cielo TV e cielotv.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oggi l'Italia di rugby scenderà in campo nel secondo dei tre match validi per le Autumn Nations Series 2024, in casa, a Genova, per affrontare la Georgia. La Nazionale guidata dal CT Gonzalo Quesada giocherà alle ore 14.40 e il match sarà trasmessa a pagamento su Sky Sport Arena e gratuitamente su Cielo TV.

L’Italrugby cerca il pronto riscatto dopo l'umiliante sconfitta interna subita ad Udine contro l’Argentina che ha strapazzato gli Azzurri 18-50. Un KO che è costato molto anche in chiave classifica mondiale, con l'Italia che ha perso due posizioni, scivolando dall’ottavo al decimo posto.

Partita: Italia-Georgia

Orario: 14:40

Dove: Stadio Luigi Ferraris (Genova)

Quando: domenica 17 novembre

Diretta TV: Cielo TV e Sky Sport Arena

Diretta Streaming: cielotv.it, Sky Go e NOW

Competizione: amichevole

Dove vedere Italia-Georgia in TV, c'è la diretta in chiaro: gli orari

La partita amichevole tra Italia e Georgia fa parte di una serie di test match che fa parte delle Autumn Nations Series 2024 di rugby. La diretta tv del match sarà disponibile in chiaro e senza costi aggiunti su Cielo TV, canale del digitale terrestre. Per gli utenti e abbonati di Sky, canale di riferimento a pagamento, Sky Sport Arena.

Italia-Georgia di rugby, dove vederla in diretta streaming

Italia-Georgia sarà visibile anche in live streaming in doppia modalità, a pagamento e gratuitamente. Nel primo caso, doppia opzione: o con l'app SkyGo a disposizione per i devices, o NOW con il servizio on demand. Nel secondo casa, gratuitamente, sul sito cielotv.it dove si potrà seguire la diretta online senza costi.

Le scelte del Ct Quesada per Italia-Georgia amichevole di rugby

Nella squadra, Quesada farà diversi cambi iniziali rispetto alla gara precedente. La formazione capitanata da Michele Lamaro, vedrà fra i trequarti Matt Gallagher come estremo, mentre come ala ci sarà Jacopo Trulla, con Tommaso Menoncello e Nacho Brex al centro e il duo formato da Alessandro e Paolo Garbisi in mediana, con quest’ultimo all’apertura. Tra gli avanti ci saranno Niccolò Cannone e Dino Lamb, mentre davanti tornano titolari i piloni Danilo Fischetti e Simone Ferrari, con Giacomo Nicotera da tallonatore.