Italia-Galles 6 Nazioni di rugby oggi in TV, l’orario TV8 e Sky e dove vederla in streaming Italia-Galles è una partita valida per la quarta giornata del Torneo Sei Nazioni 2023. L’incontro si disputa allo Stadio Olimpico alle ore 15:15, sarà trasmesso sia in chiaro che da Sky.

A cura di Alessio Morra

L'Italia del rugby oggi sfida il Galles in una partita di capitale importanza. La sfida, valida per la quarta giornata del torneo Sei Nazioni 2023, si gioca alle ore 15:15 allo Stadio Olimpico di Roma: diretta tv in chiaro su TV8 e in streaming su tv8.it. Gli abbonati potranno seguire la partita anche su Sky.

Sia l'Italia che la nazionale gallese non hanno mai vinto in questa edizione del torno di rugby: chi vincerà eviterà il cucchiaio di legno, che purtroppo la squadra italiana conquista ormai da sette stagioni consecutive.

Il Galles – che ha vinto ben 29 volte il Sei Nazioni – quest'anno fatica e proverà a battere l'Italia per evitare la debacle totale. L'Italia, nonostante i tre ko consecutivi – ha mostrato grandi progressi negli incontri disputati fin qui contro Francia, Inghilterra e Irlanda.

La classifica del Sei Nazioni vede l'Irlanda al comando con tre vittorie su tre. Due i successi di Inghilterra, Francia e Scozia. A secco invece Italia e Galles.

Partita: Italia-Galles

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: sabato 11 marzo 2023

A che ora: 15:15

Diretta TV: TV8 e Sky Sport Uno

Diretta streaming: TV8.it, SkyGo, Now

Competizione: Sei Nazioni 2023, 4a Giornata

A che ora gioca l'Italia-Galles di rugby 2023: orario e programma

La partita della quarta giornata del Torneo delle Sei Nazioni tra l'Italia e il Galles si disputerà oggi sabato 11 marzo allo Stadio Olimpico di Roma. L'incontro inizierà alle ore 15:15 e sarà il primo di questo turno che proseguirà con Inghilterra-Francia e Scozia-Irlanda, l'unica squadra ancora in corsa per il Grande Slam.

Dove vedere Italia-Galles di Rugby oggi in TV e streaming

Il match tra l'Italia e il Galles del torneo Sei Nazioni si potrà seguire sia su Sky che in chiaro. In diretta TV in chiaro l'incontro verrà dato sul canale TV8, numero 8 del digitale terrestre. Sky invece trasmetterà la partita invece sui canali 201 (Sky Sport Uno) e Sky Sport. La telecronaca sarà di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti.

Italia-Galles si potrà seguire anche in streaming sia sul sito di TV8 che tramite Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky, e NOW.

Le formazioni di Italia-Galles nel Sei Nazioni

Sono state già annunciate le formazioni di Italia e Galles. Garbisi è l'azzurro su cui si punta. Allan è il giocatore più avanzato.

Italia: Fischetti, Nicotera, Ferrari; N. Cannone, Ruzza; Negri, L. Cannone, Lamaro; Varney, Garbisi; Bruno, Menoncello, Brex, Padovani; Allan.

Galles: Jones, Owens, Francis; Beard, Jenkins; Morgan, Faletau, Tipuric; Webb, O. Williams; Dyer, Hawkins, Grady, Adams; L. Williams.