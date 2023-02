Inghilterra-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario TV8 e canale Dopo il ko contro la Francia, l’Italia del rugby affronta l’Inghilterra per la seconda giornata del Sei Nazioni. Si gioca oggi alle 16:00 al Twickenahm Stadium di Londra. Diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming su Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Per la seconda giornata del Sei Nazioni, l'Italia del rugby affronta l'Inghilterra a Londra: si gioca oggi, domenica 12 febbraio alle ore 16.00 al Twickenahm Stadium di Londra. Diretta TV in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) e in streaming sul sito tv8.it. Gli abbonati potranno seguire la sfida anche su Sky. In uno dei templi del rugby mondiale, la nostra nazionale è chiamata alla prima gara in trasferta del torneo.

Una sfida dalla quale ci si attende una conferma di quanto visto di buono nell'esordio contro la Francia, campione in carica, in cui l'Italia ha dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli e competere in questo Sei Nazioni 2023. Gli azzurri hanno sfiorato l'incredibile rimonta, dopo un avvio complicato e chiudendo con un più che onorevole 24-29. Le difficoltà recenti della Nazionale inglese – sconfitta all'esordio dalla Scozia – potrebbero giovare agli azzurri approfittando di un cambio nella guida tecnica avversaria che al momento non appare aver risolto i diversi problemi del XV britannico.

Partita: Inghilterra-Italia

Dove: Twickenahm Stadium (Londra)

Quando: domenica 12 febbraio

A che ora: 16:00

Diretta TV: Tv8 e Sky Sport Uno

Diretta streaming: Tv8.it, SkyGo, Now

Competizione: Sei Nazioni 2023, 2° turno

A che ora gioca l'Italia oggi contro l'Inghilterra al Sei Nazioni

Inghilterra-Italia si gioca dalle 16:00 e conclude la seconda giornata del Sei Nazioni 2023. Lo scenario è la straordinaria cornice londinese del Twickenham Stadium e si tratta della prima trasferta da parte del XV azzurro

Dove vedere Inghilterra-Italia di Rugby in TV in chiaro su TV8

Inghilterra-Italia è trasmessa in diretta TV sia da TV8 sia da Sky. Nel primo caso, la partita si può seguire in chiaro senza costi aggiuntivi, sul canale del Digitale Terrestre. Nel secondo è riservata agli abbonati Sky che potranno collegarsi a Sky Sport Uno. In entrambi i casi è previsto un approfondimento dopo il fischio finale. La telecronaca sarà affidata a Francesco Pierantozzi con il commento tecnico di Federico Fusetti.

Inghilterra-Italia, dove vederla in streaming

In diretta streaming Inghilterra-Italia, partita valida per il 2° turno del Sei Nazioni 2023, può essere seguita gratuitamente e in chiaro su tv8.it mentre per tutti gli abbonati Sky è possibile una doppia modalità. O attraverso l'applicazione dedicata SkyGo oppure con il servizio on demand di Now.

Le formazioni di Inghilterra-Italia nel Sei Nazioni

La formazione dell'Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Edoardo Padovani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Tommaso Menoncello, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera,1 Danilo Fischetti. Panchina: 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Simone Ferrari, 19 Edoardo Iachizzi, 20 Jake Polledri, 21 Manuel Zuliani, 22 Alessandro Fusco, 23 Pierre Bruno.

La formazione dell'Inghilterra: 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 Ollie Hassell-Collins, 10 Owen Farrell (c), 9 Jack van Poortvliet, 8 Alex Dombrandt, 7 Jack Willis, 6 Lewis Ludlam, 5 Ollie Chessum, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge. Panchina: 16 Jack Walker, 17 Mako Vunipola, 18 Dan Cole, 19 Nick Isiekwe, 20 Ben Earl, 21 Alex Mitchell, 22 Marcus Smith, 23 Henry Arundell.