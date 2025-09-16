sport
Italia-Belgio oggi ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in tv e streaming

La seconda partita dell’Italia dei Mondiali di volley 2025 si potrà seguire in diretta in chiaro su Rai 2. Italia-Belgio sarà visibile anche da parte degli abbonati di DAZN. Streaming con RaiPlay e DAZN.
A cura di Alessio Morra
Immagine

L'Italia di Fefé De Giorgi dopo il secco 3-0 all'Algeria torna in campo e lo fa contro il Belgio oggi nella seconda partita della fase a gironi dei Mondiali di pallavolo maschile 2025. L'incontro si terrà alle ore 15:30 allo Smart Araneta Coliseum di Manila, nelle Filippine dove si disputa l'intero evento. L'Italia è una delle favorite per il successo finale e lo è particolarmente per il successo nel proprio raggruppamento, che chiuderà giovedì 18 contro l'Ucraina. Passano le prime del raggruppamento, arrivare primi è meglio, perché così si eviterebbe la Francia. Diretta TV in chiaro su Rai 2. Streaming con RaiPlay, DAZN e VBTV.

  • Partita: Italia-Belgio
  • Orario: 15:30 italiane
  • Dove: Smart Araneta Coliseum, Manila (Filippine)
  • Quando: martedì 16 settembre 2025
  • Diretta TV: Rai, DAZN
  • Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VBTV

Dove vedere Italia-Belgio in diretta in TV: il canale in chiaro

Dove vedere Italia-Belgio in TV? La partita è in programma martedì 16 settembre 2025 e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro sulla Rai, telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea ‘Lucky' Lucchetta. La sfida Italia-Belgio si potrà seguire anche su DAZN, potranno farlo gli abbonati: per farlo servirà una Smart TV o un dispositivo come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure una console PlayStation o Xbox.

Italia-Belgio, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Per seguire in diretta streaming la seconda partita dei Mondiali 2025 di pallavolo maschile gli appassionati di volley e di sport potranno collegarsi su RaiPlay, accessibile gratuitamente. Gli abbonati di DAZN potranno fare la stessa cosa, sfruttando un computer, un tablet o uno smartphone, oltre alla già citata Smart TV. C'è poi VBTV, la piattaforma online della Federazione internazionale di pallavolo, serve anche in questo caso però un abbonamento.

