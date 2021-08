Italia-Argentina di pallavolo alle Olimpiadi: orario e dove vederla in TV e streaming, chi va in semifinale Italia-Argentina è il match valido per i quarti di finale del torneo di pallavolo maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma domani, martedì 3 agosto, alle ore 10 italiane. Gli azzurri di Chicco Blengini vanno a caccia di una vittoria che li proietterebbe in semifinale, contro la vincente di Polonia-Francia. Qui tutte le informazioni su dove vedere il match in diretta TV e streaming.

A cura di Valerio Albertini

Manca sempre meno al match valido per i quarti di finale del torneo di pallavolo maschile alle Olimpiadi di Tokyo, in cui si affronteranno l'Italia di Chicco Blengini e l'Argentina, allenata da Marcelo Mendez. Gli azzurri si sono qualificati alla fase a eliminazione diretta chiudendo il proprio girone al secondo posto alle spalle della Polonia, in virtù delle vittorie contro Canada (3-2), Giappone (3-1), Iran (3-1) e Venezuela (3-0), a fronte dell'unica sconfitta maturata proprio contro i polacchi (3-0). Nel sorteggio dei quarti di finale sono stati accoppiati con la nazionale sudamericana, terza nel proprio girone dopo aver battuto Francia (3-2), Tunisia (3-2) e Stati Uniti (3-0), e aver perso contro Russia (3-1) e Brasile (3-2). La sfida è in programma domani, martedì 3 agosto, alle ore 10 italiane.

La vincente della sfida tra Ivan Zaytsev e compagni e la selezione albiceleste affronterà la squadra che avrà la meglio nella partita tra Polonia e Francia, con i biancorossi che saranno grandi favoriti. Battendo l'Argentina, l'Italvolley avrebbe la possibilità concreta di portare a casa una medaglia, per replicare il bronzo di Londra 2012 e l'argento di Rio 2016.

Quando si gioca Italia-Argentina alle Olimpiadi: la data e l'orario italiano

La partita tra Italia e Argentina, valida per i quarti di finale del torneo olimpico di pallavolo maschile, si disputerà domani, martedì 3 agosto 2021, alle ore 10 italiane, mentre a Tokyo saranno le ore 17. La sfida, come tutte quelle valide sia per il torneo maschile che per quello femminile di volley ai Giochi Olimpici, si giocherà all'Ariake Arena, impianto costruito proprio in funzione di Tokyo 2020. Nella stessa giornata si disputeranno anche gli altri quarti di finale, a partire da Russia-Canada in programma alle ore 2, per proseguire con Giappone-Brasile alle ore 6 e finire con Polonia-Francia, prevista alle ore 14:30.

Olimpiadi pallavolo maschile, Italia-Argentina su Rai 2 e Discovery+: dove vederla in TV e streaming

Il primo turno della fase a eliminazione diretta tra l'Italvolley e la nazionale di Marcelo Mendez si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai 2, canale che sarà costretto a sdoppiarsi tra il match degli azzurri di Blengini e quello della nazionale di basket, impegnata nei quarti di finale contro la Francia a partire dalle ore 10:20. Italia-Argentina sarà trasmessa interamente, invece, in streaming a pagamento, sia su Eurosport Player sia su Discovery+. Quest'ultimo servizio offrirà la diretta anche agli abbonati a TIMvision, Amazon Prime e Fastweb.

Prossima partita pallavolo alle Olimpiadi, il tabellone e gli accoppiamenti in semifinale

Qualora l'Italia vinca la partita di domani contro l'Argentina, affronterebbe in semifinale la vincente tra Polonia e Francia: i polacchi sono i grandi favoriti del torneo, e hanno già battuto l'Italia 3 a 0 nella fase a gironi. La prossima partita dell'Italvolley alle Olimpiadi si giocherebbe nella giornata di giovedì 5 agosto alle sei del mattino (ora italiana).